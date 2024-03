Gospelsängerin Sandra Crouch stirbt im Alter von 81 Jahren

Traurige Neuigkeiten aus der Unterhaltungsbranche: Die Gospelsängerin Sandra Crouch ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigt der stellvertretende Pastor Kenneth J. Cook der Kirche, in der Sandra einst gepredigt hatte, auf Facebook. "Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass unsere geliebte Seniorpastorin Sandra Elaine Crouch heute, am 17. März 2024, um 12 Uhr in die Arme des Herrn übergegangen ist. [...] Wir werden die Erinnerungen und Lehren, die wir von ihr erhalten haben, für immer in Ehren halten. Einzelheiten zum Gottesdienst werden in Kürze bekannt gegeben", heißt es in dem Statement.

Auch der berühmte Gospelkomponist und -sänger Kurt Carr meldet sich auf der Social-Media-Plattform zu Wort und zollt der Verstorbenen seinen Tribut. "Mein Herz ist gebrochen über den Tod meiner großen Schwester Sandra Crouch. Sie war eine meiner größten Inspirationen und mein größter Cheerleader", schreibt der Musik und fügt dem hinzu: "Ich liebe dich, meine Schwester, und ich verspreche dir, dass ich deine geistliche Unterweisung, deine Lebenslektionen, deine Liebe und deine liebevollen Zurechtweisungen als große Schwester nie vergessen werde. Ich weiß, dass du mich zu einem besseren Menschen gemacht hast."

Als Künstlerin veröffentlichte Sandra fünf Soloalben. Ihr Debütalbum "We Sing Praises" aus dem Jahr 1983 erhielt drei Grammy-Nominierungen, von denen sie in einer Kategorie sogar die Trophäe gewann. Neben ihrer Tätigkeit als Gospelsängerin arbeitete Sandra auch mit namhaften Künstlern zusammen: Wie AllMusic berichtet, spielte sie unter anderem das Tamburin oder die Percussion für Werke von Janis Joplin und Madonna (65). Aber auch gemeinsam mit dem verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50) schaffte Sandra Musik: So ist sie in den Songs "Bad" und "Man in the Mirror" als Background-Chor-Sängerin zu hören.

Getty Images Sandra Crouch, Sängerin

Getty Images Sängerin Sandra Crouch im Jahr 2013

