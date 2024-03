So viel nahm Neu-Mama Roxy Zinger in der Schwangerschaft zu

Roxy Zinger könnte momentan wohl kaum glücklicher sein: Vor wenigen Tagen durften die Temptation Island-Bekanntheit und ihr Partner Andreas Paulus ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Den Namen ihres Babys verriet sie bislang noch nicht. Erst kürzlich zeigte die frisch gebackenen Mama stolz ihren schlanken After-Baby-Body. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde verrät sie nun außerdem mehr zu ihrem Gewicht während der Schwangerschaft: "Ich hab insgesamt 22 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft und sieben [davon] sind schon weg."

Damit soll aber noch lange nicht Schluss sein, wie Roxy in ihrer Story deutlich macht: "Ich denke, wenn meine Wassereinlagerungen langsam weggehen, ist das meiste, glaube ich, schon getan und der Rest wird dann jetzt so schnell wie möglich mit Sport gemacht." Die Ex von Calvin Kleinen (32) werde "ganz hart" an sich arbeiten, um schnell wieder zu ihrer alten Form zurückzukehren.

Die Geburt ihres kleinen Wunders verkündete die Beauty vor wenigen Tagen stolz via Instagram. "Wie könnte unser kleines Glück noch perfekter werden? Heute kam unser kleines Wunder zur Welt. Mit 3340 Gramm und 54 cm. Ich freue mich auf unsere Zukunft, mein Schatz", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie und Andreas den kleinen Wonneproppen auf dem Arm halten und mit ihm kuscheln.

Anzeige Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zingler und ihr Partner

Anzeige Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Roxy öffentlich über ihr Gewicht spricht? Ich finde es toll, dass sie so transparent ist! Na ja, ich finde das gehört nicht in die Öffentlichkeit... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de