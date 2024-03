Was macht "Die Wilden Kerle"-Star Lennard Bertzbach heute?

Der Schauspieler Lennard Bertzbach spielte im zweiten "Die Wilden Kerle"-Film die Rolle des Gonzo Gonzales. Doch wie erging es ihm danach? In den vergangenen 19 Jahren widmete sich der Bremer weiterhin seiner Schauspielkarriere und wirkte in Filmen wie "Französisch für Anfänger" oder "Die Welle" mit. Außerdem war der 36-Jährige in verschiedenen Serien wie "Die Pfefferkörner", "Die Fallers" oder "Großstadtrevier" zu sehen. Doch nicht nur als Schauspieler machte er sich einen Namen, auch als Musiker lässt er seiner Kreativität freien Lauf. Momentan ist er als Schlagzeuger der Gruppe "NITIDI" tätig und tritt in Italien auf. Er ist auch als Musiklehrer aktiv und unterrichtet Schlagzeug, Gitarre und Klavier.

In einem Interview mit Schreib, so laut du kannst! offenbarte der Musiker, dass es seltsam sei, immer noch so sehr mit seiner damaligen Rolle in Verbindung gebracht zu werden. Dabei habe er "nur Jack Sparrow kopiert", erzählt Lennard und fügt hinzu: "Ich weiß noch, wie ich mir damals extra noch Fluch der Karibik anschauen musste, weil ich den noch gar nicht kannte – der war gerade erst rausgekommen". Er habe versucht, sich die Gestik und Mimik des Kultpiraten [gespielt von Johnny Depp (60)] anzueignen und in seinen Charakter einzubauen. Inzwischen fokussiert er sich jedoch fast ausschließlich auf die Musik, da er sich eher als "Musiker" bezeichnen würde und die musikalische Arbeit für ihn "an erster Stelle" steht.

Die "Die Wilden Kerle"-Filme bildeten ein Grundelement für eine ganze Generation und verhalfen Schauspielern wie Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) zu einer steilen Karriere. Auch wenn Lennard seine Schauspielkarriere weitestgehend an den Nagel gehangen hat, scheint seine Darstellung des Gonzo Gonzales immer noch sehr präsent in vielen Köpfen zu sein: Sowohl auf YouTube als auch auf TikTok finden sich viele Zusammenschnitte aus den Szenen, in denen er mitgewirkt hat. Auch die Fans in den Kommentaren scheinen sich einig zu sein: "Leute, die ihn nicht kennen, hatten keine Kindheit", schreibt ein Fan. "Marry me, Gonzo", kommentiert ein anderer, während ein Dritter zugibt: "Ich habe einen ewigen Crush auf Gonzo."

