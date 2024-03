"Pitch Perfect"-Cast: Was ist aus den Darstellern geworden?

Ende 2012 kam die Komödie Pitch Perfect in die deutschen Kinos und amüsierte viele Zuschauer weltweit. Einige Schauspieler sicherten sich durch ihre Rollen schon früh einen Platz in den Herzen der Fans. Aber wie ging es für die A-cappella-Sänger nach dem Dreh weiter? Erst vor kurzem gab Bumper-Darsteller Adam DeVine (40) bekannt, dass er und seine Frau ihr erstes Kind bekommen haben – ihr Sohn Beau erblickte Ende Februar dieses Jahres das Licht der Welt. Der Modern Family-Schauspieler war nach der "Pitch Perfect"-Trilogie in Filmen wie "Man lernt nie aus" oder "Isn’t It Romantic" zu sehen. Aber auch seine Filmkollegen sorgten für weiteren Nachschub auf den Leinwänden!

Nach ihrer Rolle als Beca begeisterte Anna Kendrick (38) ihre Fans mit weiteren Filmen wie "Cake" oder "Into the Woods", bevor sie erneut bei "Pitch Perfect 2" und "Pitch Perfect 3" zu sehen war. Im Animationsfilm "Trolls – Gemeinsam Stark" lieh sie ihre Stimme der Figur Poppy und überzeugte damit auch die kleinsten Zuschauer. Auch im Fernsehen wirkte die gebürtige US-Amerikanerin als ausführende Produzentin bei den Serien "Dummy" und "Love Life" mit und wurde 2020 für ihre Rolle als Cody Heller in "Dummy" für einen Emmy nominiert. Im Januar 2022 war sie mit ihrem Schauspielkollegen Bill Hader zusammen, trennte sich aber fünf Monate später wieder von ihm. Momentan scheint Anna in keiner Beziehung zu sein.

Die Fat-Amy-Darstellerin Rebel Wilson (44) spielte nach "Pitch Perfect" in Filmen wie "Super Fun Night", "Les Norton" oder "How to be Single" mit. 2020 war Rebel führende Produzentin der Serie "LOL: Last One Laughing Australia". Im selben Jahr begann die Schauspielerin mit ihrem "Jahr zur Gesundheit", indem sie es sich zur Aufgabe machte, 75 Kilogramm an Gewicht zu verlieren. Mit dem Film "Senior Year", den sie sowohl spielte als auch produzierte, kehrte sie auf die großen Kinoleinwände zurück. Im Juni 2022 bestätigte die Schauspielerin ihre Romanze mit Ramona Agruma und brachte im November 2022 ihr erstes Kind, Töchterchen Royce Lillian, zur Welt.

Skylar Astin (36) verkörperte nach "Pitch Perfect" die Rolle des Jean Baptiste in der beliebten Fernsehserie "Glee" und übernahm eine Sprecherrolle im Kinderfilm "Ralph reichts". Zu seinen TV-Highlights gehören unter anderem die Serien "Ground Floor", "Graves" und "Crazy Ex-Girlfriend". Der New Yorker und seiner Kollegin Anna Camp (41) heirateten im Jahr 2016, trennten sich aber drei Jahre später wieder. Die Aubrey-Darstellerin gab nur knapp ein Jahr später ihre Beziehung mit dem Musiker Michael Johnson via Instagram bekannt. Anna wirkte nach "Pitch Perfect" unter anderem in der Netflix-Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt" und dem Film "Milkshake" ihrer Freundin Brittany Snow (38) mit.

