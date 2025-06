So kam es zu Samira Yavuz' Bewerbung für "Der Bachelor"

Samira Yavuz (31), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat kürzlich in ihrem Podcast "Main Character Mode" enthüllt, wie sie überhaupt zum Fernsehen kam. Der Startschuss fiel 2018 mit ihrer Teilnahme an der TV-Show Der Bachelor. Damals arbeitete sie noch als stellvertretende Filialleiterin bei einer Drogeriekette, als ihre Chefin auf die Idee kam, sie zur Bewerbung zu motivieren. Grund dafür waren Samiras witzige Horror-Date-Geschichten, mit denen sie den Arbeitsalltag auflockerte. Überzeugt von der spontanen Idee reichte Samira in einer Frühschicht ihre Bewerbung ein. Nach einer längeren Wartezeit kam dann die überraschende Nachricht, dass sie als Teilnehmerin in die Show einziehen durfte – und zwar als eine Art Pionierin: Zum ersten Mal in der Geschichte des Formats zog eine Kandidatin nachträglich ein.

Dieses Debüt öffnete für Samira viele Türen in der Reality-TV-Welt. Nach "Der Bachelor" folgten weitere Auftritte bei Shows wie Take Me Out, Bachelor in Paradise und Das Sommerhaus der Stars. Besonders stolz ist sie darauf, diesen Schritt gewagt zu haben, da er ihr Leben nachhaltig verändert hat. "Wäre ich damals nicht der Eingebung meiner Chefin gefolgt, würde mein Leben heute komplett anders aussehen. Ich hätte Serkan (32) nicht kennengelernt und hätte auch meine Babys nicht", erzählte sie im Podcast. Über ihre Zeit bei "Der Bachelor" schwärmt sie noch immer: Sie habe die Erfahrung "wie ein Schwamm aufgesogen" und sei von der besonderen Atmosphäre des Sets und den Herausforderungen begeistert gewesen.

Auch wenn Samiras Karriere als TV-Gesicht nach ihrer Trennung von Serkan Yavuz neue Wendungen nimmt, ist sie sich selbst treu geblieben. Die Mutter von zwei Kindern zeigt sich reflektiert und kämpferisch zugleich, wenn es um ihre Zukunftspläne und die Rolle der Männer in ihrem Leben geht. Heute stehen vor allem ihre kleinen Schätze im Mittelpunkt. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben die Reality-TV-Teilnehmerin vieles gelehrt, und sie betont immer wieder, wie wichtig es ist, aus Gelegenheiten das Beste zu machen – so wie sie es selbst getan hat.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

ActionPress / Jens Krick Samira Yavuz bei der Promi Charity Poker Night im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter, Juni 2025