Fliegt Prinzessin Kate zu Hochzeit von Freunden nach Kenia?

Vor 14 Jahren stellte Prinz William (41) seiner Frau Prinzessin Kate (42) die Frage aller Fragen in Kenia. Nun ist es möglich, dass Kate zurück an den Ort ihres Antrags zurückkehren darf! Denn Freunde des royalen Paares, Joss Craig und Miranda Simpson, die in dem ostafrikanischen Land wohnen, haben sich verlobt. Da William 2008 schon an der Hochzeit von Joss' Cousin Batian Craig teilnahm, obwohl diese auf denselben Tag wie die Hochzeit seines eigenen Cousins Peter Philips fiel, ist die Chance hoch, dass der britische Thronfolger und seine Liebste auch für diesen wichtigen Tag ihrer Freunde nach Kenia fliegen, wie OK! berichtet.

"Wäre es nicht schön, wenn Catherine an der Hochzeit teilnehmen könnte?", äußerte sich ein Freund gegenüber Daily Mail. Wann diese stattfinden wird, ist bisher noch unbekannt – momentan muss sich Kate aber auch noch auf ihre Genesung konzentrieren. Am 17. Januar gab der Kensington Palast bekannt, dass sich die Prinzessin erfolgreich einer Bauchoperation unterzogen hatte, nannte aber keinen Grund für den medizinischen Eingriff. Erst vor Kurzem teilte das Königshaus ein Video von Kate, in dem sie ihre Krebsdiagnose bekannt gab und versicherte, dass es ihr gut geht, sie aber um Privatsphäre bitte.

Die Royal-Lady wurde aufgrund ihres Gesundheitszustands seit Weihnachten nicht mehr bei Veranstaltungen oder königlichen Auftritten gesehen. Bei der Bekanntgabe des Kensington Palast im Januar hieß es: "Auf der Grundlage des aktuellen medizinischen Gutachtens ist es unwahrscheinlich, dass sie vor Ostern in den öffentlichen Dienst zurückkehrt." Auch am Gründonnerstagsgottesdienst nahmen Kate und ihre Familie nicht teil. Stattdessen verbringen sie die Osterfeiertage in Anmer Hall auf ihrem Sandringham Estate.

Getty Images Prinz William und seine Kate bei ihrer Verlobung im Jahr 2010

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

