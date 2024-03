Wie sieht Ostern für Prinzessin Kate und Prinz William aus?

Ostern steht vor der Tür! Dieses Jahr verbringen die Royals die Feiertage allerdings anders als sonst. Dass König Charles (75) nicht am Gründonnerstagsgottesdienst teilnehmen wird, ist bereits bekannt. Doch jetzt steht fest: Auch Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) werden dieses Jahr nicht dabei sein, wie Entertainment Tonight berichtet. Das Paar ist bereits am Samstag mit seinen drei Kindern via Hubschrauber in Richtung Anmer Hall zum Sandringham Estate geflogen. Demnach verbringen sie die Osterferien von George (10), Charlotte (8) und Louis (5) auf ihrem Landsitz.

Die Zeit auf dem Sandringham Estate gibt der Familie gleichzeitig die Möglichkeit, Charles zu sehen – seit seiner Krebsdiagnose im Februar erholt sich der König dort zusammen mit seiner Gattin, Königin Camilla (76). Laut einer Quelle hofft er, den Ostergottesdienst im kleinen Kreis mit der Familie besuchen zu können, nachdem seine Ärzte ihm geraten hatten, den Kontakt zu anderen Menschen während seiner Behandlung einzuschränken. Auch Kate benötigt derzeit Ruhe, um sich zu erholen. Die Prinzessin gab am Freitag in einer Videobotschaft bekannt, dass bei ihr kürzlich Krebs diagnostiziert wurde und sie derzeit eine vorbeugende Chemotherapie durchläuft.

Die britische Königsfamilie scheint aber in dieser schweren Zeit eng zusammenzuhalten. Wie ein Sprecher unter anderem gegenüber Page Six verlauten mitteilte, sei König Charles sehr stolz auf Kate nach der Veröffentlichung ihrer Diagnose und lobte, dass sie "so mutig gesprochen" habe – außerdem habe er "in den vergangenen Wochen engsten Kontakt zu seiner geliebten Schwiegertochter gehalten." Und auch an Ostern bleibt die gegenseitige Unterstützung nicht aus. Wie eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight berichtet, sei es gut möglich, dass die Familie anlässlich der Feiertage gemeinsam die Kirche in Sandringham besuchen wird.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

