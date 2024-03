Florian Silbereisen besorgte Riccardo Simonetti Serienrolle!

Der Influencer Riccardo Simonetti (31) wird am Ostersonntag in der Kultserie Das Traumschiff zu sehen sein. Anscheinend hat kein anderer als Entertainer und Schauspieler Florian Silbereisen (42) dafür gesorgt, dass der 31-Jährige eine Gastrolle bekommen hat. "Ich habe mir Riccardo für eine ganz besondere Rolle gewünscht", verrät der Schlagerstar gegenüber Bild und fügt hinzu: "Beim ESC-Vorentscheid im vergangenen Jahr saßen wir nebeneinander auf der Couch und da habe ich ihn gefragt, ob er Lust auf 'Das Traumschiff’ hätte". Riccardo sei bereit gewesen, bei der Serie mitzuwirken und danach sei "alles ganz schnell" gegangen.

Florian habe den Influencer am Set "im ersten Moment fast nicht wiedererkannt". Für seine Rolle tauschte der Autor seinen sonst so farbenfrohen Look gegen dezentere Kleidung und transformierte sich so zu dem Leiter einer Elefanten-Auffangstation. Florian erzählt, wieso er nicht lange überlegen musste, ob er Riccardo die Rolle geben sollte: "Riccardo und mich verbinden ein paar Gemeinsamkeiten: Er stammt genauso wie ich aus Bayern. Ich hatte mal genauso lange Haare wie er. Und meine Anzüge waren mal genauso bunt wie seine.“

Fans der Serie können auf jeden Fall gespannt sein! Das Traumschiff legt dieses Mal an der thailändischen Insel Phuket an. Neben dem festen Cast sind unter anderem Stars wie Nelson Müller (45), Simone Thomalla (58), Anna-Lena Schwing und Andreas Schmidt-Schaller mit von der Partie. Doch nicht alle sind von den Laiendarstellern begeistert: Laut Stern gab es zuletzt gehäuft Kritik an der Auswahl an Schauspielern, da diese häufig keine gelernten Darsteller seien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Riccardo Simonetti als Schauspieler überzeugen kann? Ja, ich glaube, dass er es gut machen wird. Nein, ich glaube nicht, dass er ein guter Schauspieler ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de