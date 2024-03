Spannende Oster-Episode: "Das Traumschiff" wird zum Krimi!

Seit 1981 schippert Das Traumschiff über die Ozeane der Welt und begeistert die Zuschauer vor dem Fernseher. Wird es da nicht mal langweilig? Zu Ostern wagen die Produzenten der beliebten Filmreihe des ZDF etwas ganz Neues: An Bord der MS Amadea gibt es einen Kriminalfall zu lösen! Auf der Reise nach Thailand bekommt die Hoteldirektorin Hanna Liebhold, gespielt von Barbara Wussow (62), von der Reederei einen jungen Trainee zur Seite gestellt. Doch plötzlich geht einiges an Bord schief. Der Trailer zeigt: Schließlich schmuggelt ein Mann der unwissenden Hanna sogar eine geheimnisvolle Flüssigkeit in das Rotweinglas! Am Ostersonntag dürfte es also spannend werden.

Auch wenn das Thema der Folge eher ernst ist, hatten die Stars am Set ordentlich Spaß. Und auch auf dieser Reise sind wieder einige Promis mit von der Partie: Unter anderem dürfen die Fans sich auf Entertainer Riccardo Simonetti (31), TV-Koch Nelson Müller (45) und Schauspielerin Simone Thomalla (58) freuen. Der alte "Traumschiff"-Hase Collien Ulmen-Fernandes (42) hingegen hatte dieses Mal wenig zu lachen. Sie erzählt Bild von dem Dreh: "Ich prahlte noch vor den neuen Schauspielerinnen, dass mir die hohe See gar nichts ausmachen würde und schon lag ich tagelang mit extremer Übelkeit in der Kabine. Karma lässt grüßen!"

Natürlich darf auch Florian Silbereisen (42) als Kapitän Max Parger nicht fehlen. Der Schlagersänger beschäftigt sich in Thailand mit einer ganz neuen Herausforderung – er möchte Kite-Surfing erlernen. Mit dem Krimi-Aspekt der Episode wird er also eher weniger zu tun haben. Thomas Gottschalk (73) dürfte das enttäuschen: Er erzählte in seinem Podcast "Die Supernasen" bereits, er hätte der Produktion eine spannendere Variante der Erfolgsserie vorgeschlagen. Der einstige Wetten, dass..?-Moderator lachte: "Am Ende schwamm eine Kapitänsmütze einsam auf dem Ozean."

ZDF / Dirk Bartling Simone Thomalla, Barbara Wussow und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

