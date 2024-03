Total happy: Keanu Reeves und Partnerin turteln am Filmset

Keanu Reeves (59) hält sein privates Glück meist aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch ist bekannt, dass er bereits seit Sommer 2017 gemeinsam mit seiner Partnerin Alexandra Grant durchs Leben gehen soll. Aktuelle Bilder, die People vorliegen, zeigen das Paar freudestrahlend an einem Filmset. Es sind seltene Aufnahmen der beiden, die die Fans des Schauspielers so normalerweise nur selten zu Gesicht bekommen. Sichtlich gut gelaunt lachen Keanu und seine Liebste zusammen und küssen sich zärtlich mehrere Male.

Dass sich die beiden turtelnd am Set des neuesten Films "Good Fortune" des 59-Jährigen zeigen, ist keine Überraschung – zumindest wenn es nachAussagen interner Quellen geht. "Das ist die lustigste und positivste Beziehung, in der Keanu je gewesen ist", verrät ein Insider gegenüber dem Magazin und fügt hinzu: "Sie ist bezaubernd, süß, fürsorglich und lustig." Zwar habe sie selbst eine erfolgreiche Karriere als Künstlerin, dennoch finde Alexandra immer wieder die Zeit, den gebürtigen Kanadier zu unterstützen. "Wenn er anderswo dreht, reist sie mit ihm. Wenn er vor Ort filmt, besucht sie oft das Set", erklärt der Informant weiter. Deswegen sei sie auch in Keanus Freundes- und Bekanntenkreis inzwischen äußerst beliebt.

Im vergangenen Jahr gab die 54-Jährige einen seltenen Einblick in die Beziehung mit dem Hollywood-Star. Dabei kam sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen für ihn heraus. "Was ich an Keanu und unserem Austausch liebe, ist, dass wir einander anregen, neue Wege zu gehen", erzählte sie gegenüber der US-Zeitschrift und meinte weiter: "Zu sehen, wie die andere Person ihre Probleme löst, ist inspirierend. Er ist eine solche Inspiration für mich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Keanu seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält? Ich finde es genau richtig von ihm. Zudem ist es sein gutes Recht. Na ja, ich würde schon gerne mehr über sein Liebesleben erfahren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de