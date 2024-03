Trotz Missbrauchsvorwürfen: P. Diddy gut gelaunt unterwegs

P. Diddy (54) lässt sich von den aktuellen Schlagzeilen über ihn nicht beirren! Aktuell geht ein Clip auf Instagram viral, der den Rapper gut gelaunt in einem Restaurant in Miami zeigt. "Hier unten im Pura Vida bei meiner Bude treffe ich den Mann", freut sich der Fitnesstrainer Wes Watson, der die Aufnahmen auf seinem Social-Media-Account teilte, woraufhin P. Diddy breit grinsend in die Kamera strahlt. Für den Sportler sei das Treffen mit dem Musiker "ein verrückter Zufall" gewesen.

Gegen den 54-Jährigen werden derzeit mehrere schwere Vorwürfe wegen sexueller Gewalt und Menschenhandel erhoben. So behauptet unter anderem der Produzent Lil Rod, dass P. Diddy ihn während ihrer gemeinsamen Zusammenarbeit mehrfach unsittlich berührt haben soll. Außerdem soll der "I'll Be Missing You"-Interpret nackt vor ihm herumgelaufen sein. P. Diddy wies die Anschuldigungen bereits gegenüber TMZ von sich: "Lil Rod ist nichts weiter als ein Lügner, der schamlos eine 30-Millionen-Dollar-Klage eingereicht hat, um einen unverdienten Zahltag zu bekommen."

Im Zuge der Anschuldigungen wurden deshalb die Häuser des Musikers durchsucht. Laut P. Diddys Anwalt soll es dabei zu übermäßiger Gewaltanwendung gekommen sein. "Es gibt keine Entschuldigung für diese Art von Machtdemonstration und Feindseligkeit der Behörden! Die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden, ist nicht zu tolerieren", wetterte daraufhin der Jurist.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de