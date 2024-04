Bildschirmkontrolle über Stefan Raab? Olli Pocher teilt aus

Will Oliver Pocher (46) etwa auspacken? Am Freitag meldete sich Stefan Raab (57) mit einem Clip in den sozialen Medien. Dort versprach der "TV total"-Star sein Comeback, falls er innerhalb von drei Tagen neun Millionen Follower auf Instagram bekäme. Das ging auch an Olli nicht vorbei – kurzerhand meldete sich der Komiker in seiner Story zu Wort. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss der beiden schrieb er: "Jetzt, wo Stefan Raab Influencer ist, sollte ich mal eine Bildschirmkontrolle über ihn machen. Gibt einiges Interessantes zu erzählen."

Genauere Details verriet der Moderator zwar nicht – gab aber möglicherweise bei der Auswahl der Hintergrundmusik einen kleinen Hinweis: Er hinterlegte das Foto mit dem Song "Nike" des Rappers Yaboi Nilo. Ob er seinen Ex-Kollegen damit provozieren wollte? Immerhin lautet der Name von Stefans Ehefrau ebenfalls Nike. Bereits im Jahr 2021 sprach Olli gemeinsam mit seiner Frau Amira (31) in ihrem Podcast "Die Pochers!" darüber, dass der Entertainer ihn nicht leiden könne: "Er mag mich nicht besonders. Da gibt es noch den einen oder anderen, aber in der Größenordnung im Medienbereich hat er das exklusiv." Amira drückte die Situation damals allerdings etwas drastischer aus: "Der hasst dich!"

Die neun Millionen Abonnenten hat der TV-Star allerdings nicht erreicht. Dennoch scheinen seine Fans nicht ganz umsonst auf den Abo-Button geklickt zu haben: In einem neuen Video, welches am 1. April auf seinem Instagram-Account veröffentlicht wurde, kündigt er an, ein drittes Mal gegen die Boxerin Regina Halmich (47) in den Ring steigen zu wollen. Ob es sich dabei um eine ernsthafte Ankündigung oder lediglich um einen Aprilscherz handelt, wird sich also bald zeigen.

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Getty Images Stefan Raab, Moderator

