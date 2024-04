"Das Supertalent"-Star Gino Badagliacca stirbt mit 84 Jahren

Es sind traurige Neuigkeiten, die am Montagabend bekannt werden: Gino Badagliacca ist tot. Der Italiener ist durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von Das Supertalent berühmt und von ganz Deutschland für seinen Operngesang gefeiert worden. Wie das Westfalen-Blatt nun berichtet, ist das Stimmwunder am 26. März im Alter von 84 Jahren gestorben. Weitere Informationen zu den Todesumständen sind bislang nicht bekannt. Auch seine Familie hat sich bisher nicht öffentlich geäußert.

2007 hat sich der Pizzabäcker auf die große Bühne vor Dieter Bohlen (70) und Co. getraut. Mit seiner Darbietung von Opernhits wie "Nessun Dorma" konnte Gino so einige Fans und auch den Chefjuror total berühren – und sich so bis ins Finale der Castingshow singen. Zum Schluss hat es leider nicht ganz für den Sieg gereicht, sondern nur für den vierten Platz. Sein Konkurrent Ricardo Marinello (35) ging in der ersten Staffel als Gewinner nach Hause

Gino war mit 19 Jahren von Sizilien nach Deutschland ausgewandert. Im ostwestfälischen Gütersloh hatte er laut Radio Gütersloh zunächst als Maurer gearbeitet, doch seine Liebe zur Musik war immer präsent – in einem Lokal konnte er diese mit regelmäßigen Auftritten ausleben. "So hat mein Leben angefangen. Und in diesem Lokal habe ich auch meine Frau kennengelernt, und anderthalb Jahre später haben wir geheiratet", schwärmte er einst. Er hinterlässt seine Frau, einen Sohn, sowie Enkel und Urenkel.

Getty Images Marco Schreyl und Gino Badagliacca

Getty Images Gino Badagliacca bei "Das Supertalent"

