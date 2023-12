Ein Date? Will Smith strahlend mit anderer Frau unterwegs

Na, was geht denn da? Im September sorgte Jada Pinkett-Smith (52) für eine echte Überraschung. Die Schauspielerin erklärte in einem Interview, dass sie und ihr Mann Will Smith (55) bereits seit sieben Jahren getrennt sind. Eine Scheidung kommt für sie aktuell aber nicht infrage. Die Eheleute wollen angeblich schauen, ob die Zukunft sie wieder zusammenbringt. Doch könnte es sein, dass Will sich nun in eine andere Frau verliebt hat?

Paparazzi erwischten den Oscar-Preisträger mit einer unbekannten Begleitung in Miami. Strahlend schlenderte Will durch die Straßen, während sich die Frau eher im Hintergrund hielt. Augenzeugen berichteten Mail Online jedoch, dass die beiden sich am Abend mit Freunden in einem italienischen Restaurant zum Dinner trafen. Um wen es sich bei der Dame handelt, ist nicht bekannt. Auch wie sie zu dem "Men in Black"-Star steht, ist aktuell noch unklar.

Lässt also eine neue Frau womöglich das Herz des 55-Jährigen wieder höherschlagen? Die vergangenen Monate waren immerhin nicht leicht für Will. Dass Jada ihre Trennung so öffentlich machte, soll ihn sehr geärgert haben. Er hat sich angeblich ziemlich "gedemütigt" und "verraten" gefühlt.

