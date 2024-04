"Make Love, Fake Love": Hatten Antonia und Julian etwa Sex?

So langsam, aber sicher könnte Julian Xander in der Make Love, Fake Love-Villa Konkurrenz machen. Denn in der siebten Folge des Datingformats erhält der selbstständige Handelsvertreter den Liebesschlüssel zu Antonia Hemmers (24) Suite. Am nächsten Morgen schwärmt der Hottie von der Nacht mit der Single-Lady: "Ihr Hintern ist echt toll geformt, muss man sagen!" Und auch die Influencerin selbst scheint die Bettaktion gefallen zu haben – gab es denn auch Sex? Dazu verraten beide nichts. Doch die Aufnahmen aus dem Schlafzimmer zeigen eindeutig: Gefummelt wurde definitiv. Besonders Julian hat das Ganze offenbar sehr genossen.

"Julian hatte auch wirklich noch mehr Bock weiter rumzumachen, weiterzugehen. Ich habe es ja gemerkt", macht Antonia deutlich. Mit der Nacht dürfte Julian also endlich Pluspunkte bei ihr gesammelt haben. Der Reality-TV-Star ist nun mehr denn je überzeugt, dass auf den Saarbrücker kein Herzensmensch wartet. "Julian hat jetzt ein paar Plätze aufgeholt und ist jetzt auf dem Stand mit den anderen Jungs", erklärt sie in einem Einzelinterview felsenfest überzeugt.

Sonderlich beliebt ist Julian unter den anderen Männern hingegen aber eher weniger. Bereits in den ersten Folgen hatte es immer wieder gekracht. Besonders Okan konnte seinen Kontrahenten von Beginn an nicht riechen. "Ich denke, dass Julian hinterrücks spielt", war er sich sicher. Auch mit Marcel eckt der ehemalige First Dates Hotel-Teilnehmer immer wieder an. "Du musst mich nicht anschreien", macht dieser ihm in Folge sieben noch die klare Ansage. Traut ihr Julian? Stimmt unten ab!

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Julian

