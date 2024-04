Rebel Wilson erhebt schwere Vorwürfe gegen Sacha Baron Cohen

Karten auf den Tisch! Heute wird Rebel Wilsons (44) Biografie "Rebel Rising" veröffentlicht. In ihren Memoiren erzählt sie von ihren Erfahrungen am Set mit einem bestimmten Schauspieler, den sie bereits im ersten Kapitel mehrmals als "Arschloch" bezeichnet. Auf Instagram bestätigte sie, dass es sich um Sacha Baron Cohen (52) handelt. In der gestrigen Folge des "Armchair Experts"-Podcasts ging die "Pitch Perfect"-Darstellerin näher auf die Details ihrer Zusammenarbeit am Set für den Film "Der Spion und sein Bruder" im Jahr 2016 ein. "Er sagte, ich solle ein Boot in Kapstadt mieten und wir sollten uns in der Öffentlichkeit küssen, dann würden die Paparazzi Fotos machen", behauptet Rebel. Die Fotos sollten scheinbar einen Skandal auslösen, der zur Promo des Films hätte beitragen können.

Doch das scheint nicht die einzige unangenehme Situation gewesen zu sein, die Rebel erlebt hat. In einem Interview mit Sunday Times verdeutlichte sie, wie respektlos sie am Set behandelt wurde. "Das war die schlimmste berufliche Erfahrung, die ich je gemacht habe", gab sie zu. Auch fühlte sie sich in ihrer Kostümwahl unwohl, da ihre Cellulite besonders betont wurde. "Es schien, als ob es in Ordnung wäre, sich über mich wegen meiner Körperfülle lustig zu machen und mich zu erniedrigen", erklärte sie.

Obwohl das erste Kapitel, laut Variety, hauptsächlich die unangenehmen Details über Sacha behandelt, gibt es auch schöne Einblicke, die Rebel in ihrem Buch offenbart. Die 44-Jährige ist seit Sommer 2022 in einer festen Beziehung. Ihre glückliche Partnerin ist die Geschäftsfrau und Designerin Ramona Agruma. Die Australierin machte ihre Beziehung über Instagram mit einem Schnappschuss der beiden bekannt. In ihren Memoiren teilt sie auch einige Details über ihr erstes Date mit ihrer Partnerin. "Ich machte mir auch Sorgen, dass ich nicht viel sexuelle Erfahrung mit Frauen habe, wenn Ramona und ich uns gut verstehen", schrieb sie in "Rebel Rising".

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin, mit ihrer Partnerin Ramona

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de