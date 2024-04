So intensiv war Rebel Wilsons erstes Date mit ihrer Ramona!

Schauspielerin Rebel Wilson (44) ist seit Sommer 2022 offiziell mit Ramona Agruma liiert. Zuvor datete die Pitch Perfect-Bekanntheit nur Männer. Kein Wunder also, dass sie vor dem ersten Date mit der Unternehmerin nervös war. In einem Auszug aus ihrem neuen Buch "Rebel Rising", das People vorliegt, schildert sie. "Ich bin so nervös. Ich machte mir auch Sorgen, dass, wenn Ramona und ich uns gut verstehen, ich nicht viel sexuelle Erfahrung mit einer Frau habe." Freunde haben dem Pärchen damals ein Mittagessen in einem Hotel arrangiert. Doch dabei blieb es nicht...

"Wir bestellten beide Essen und versuchten zu essen, aber wir konnten nicht wirklich etwas essen. Und, na ja, ich wollte Ramona nicht in Verlegenheit bringen, aber wir entschieden uns stattdessen, ins Badezimmer zu gehen und dort zu knutschen", schreibt sie in ihren Memoiren weiter. Die heute 44-Jährige habe Ramona damals dann ziemlich schnell zu sich nach Hause eingeladen. Und auch da ging es wohl dann fröhlich weiter. "Ich nahm sie mit in mein Schlafzimmer. Wir haben einfach so eine Verbindung. Es ist ein schönes Gefühl", fügt die gebürtige Australierin hinzu.

Wo letztendlich dieses erste Date hingeführt hat, dürfte Fans nicht unbekannt sein. Seit fast zwei Jahren gehen die beiden schon zusammen durchs Leben. Wenn es nach Rebel gegangen wäre, hätte sie sich aber wohl noch ein wenig Zeit mit ihrem Outing gelassen – denn sie wurde damals von einer Zeitung dazu gedrängt. Doch das ist nun Schnee von gestern. Mittlerweile sind Rebel und Ramona nämlich verlobt und haben eine gemeinsame Tochter.

Getty Images Rebel Wilson im Mai 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Ramona Agruma und Tochter Royce

