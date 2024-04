Rebel Wilson behauptet: Sacha erniedrigte sie wegen Gewicht

Die Schauspielerin Rebel Wilson (44) erhebt weitere Vorwürfe gegen Sacha Baron Cohen (52): In einem Interview mit The Times behauptet sie nun, dass der "Borat"-Darsteller versucht habe, sie zu demütigen, als sie zusammenarbeiteten. Sie habe sich "am Set nicht respektiert" gefühlt. Anscheinend sei ihr Gewicht ständig im Fokus gewesen. "Es ist eine Sache, wenn jemand, der dick ist, seinen Körper für eine Komödie ausnutzt, aber es ist eine andere, wenn jemand anderes dich erniedrigt", erzählt sie. Außerdem seien die Kostüme für ihre Rolle so gewählt worden, dass ihre Cellulite an den Schenkeln zu ihrem Hauptmerkmal geworden sei und sie hätte ein Oberteil tragen müssen, "das die dickste Stelle" ihres Arms gezeigt habe.

Die 44-Jährige veröffentlicht am 2. April ihre Memoiren "Rebel Rising" und soll dort über Sacha Baron Cohen auspacken! Die beiden Schauspieler wirkten gemeinsam in dem Film "Grimsby" mit, welcher im Jahr 2016 erschien. Während der Dreharbeiten soll Sacha mehrmals grenzüberschreitend gehandelt und Rebel unter anderem dazu gedrängt haben, Handlungen auszuführen, mit denen sie sich unwohl fühlte. Sowohl der Schauspieler als auch die Produzenten des Films bestreiten bislang die Vorwürfe.

Rebel hatte Sacha beschuldigt, dass er sie dazu gedrängt habe, ihm während der Dreharbeiten den Finger in den Po zu stecken. Sie habe das nicht gewollt und sich damit unwohl gefühlt. Am Freitag veröffentlichte Daily Mail einen Videoausschnitt, der das Gegenteil beweisen soll. "Die Veröffentlichung eines nicht autorisierten und irreführenden Hinter-den-Kulissen-Videos ohne meine Zustimmung ist SBCs neuester Weg, mich zu schikanieren und zu manipulieren", äußerte sich die Pitch Perfect-Darstellerin wutentbrannt und behauptete, dass der Ausschnitt voll und ganz aus dem Zusammenhang gerissen worden sei. Sie bezeichnete dies als "eine beschissene Aktion von Sacha und den Produzenten."

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Rebel Wilson

