Zum 30. Jubiläum: Spice Girls überraschen mit süßem Video!

Die Spice Girls sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der britischen Popszene. Vor genau 30 Jahren sangen Mel B. (48), Melanie C. (50), Emma Bunton (48), Geri Halliwell (51) und Victoria Beckham (49) zum ersten Mal für die Girlband vor. Zur Feier des Tages postet die Gruppe ein süßes Video auf Instagram. Es zeigt alte Aufnahmen der Girls bei ihren ersten Tanz- und Gesangsproben – natürlich in ihren trendigen 90er-Jahre-Outfits. In den meisten Clips tragen sie Crop-Tops, weite Jeans oder Baretts. Man sieht ihnen an, wie aufregend diese Zeit für sie war: Die Popstars strahlen und blödeln miteinander herum. In einer Szene wuschelt Melanie C. ihrer Bandkollegin Emma durch die Haare, während beide in Gelächter ausbrechen.

Zu dem Video schreiben die Musikerinnen: "Was 1994 begann, hat sich zu einer unglaublichen Reise entwickelt, die alles übertrifft, was wir uns jemals hätten vorstellen können. Vielen Dank an unsere Fans und eure Unterstützung vom ersten Tag an." Ihre Supporter feiern das nostalgische Video. Ein Fan kommentiert: "Die Spice Girls regieren die Welt!" Ein anderer schreibt: "Wie süß! Die Spice Girls waren alles für mich in den 90ern." Außerdem wünschen sich viele Unterstützer auf Social Media eine Reunion-Tour mit allen fünf Bandmitgliedern.

2019 war die Girlgroup das letzte Mal auf Tour gegangen, damals allerdings ohne Victoria. In letzter Zeit wurde viel über eine Rückkehr der vollständigen Spice Girls spekuliert. Mel B. hatte The Sun sogar schon bestätigt, dass ein Projekt mit allen fünf "Spice Up Your Life"-Interpretinnen in Planung sei. Doch die Hoffnungen der Fans wurden bald darauf von Melanie C. enttäuscht. "Ich kann nicht bestätigen, dass etwas geplant ist, aber wir sprechen über verschiedene Möglichkeiten", erklärte Sporty Spice gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown, 2012

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de