Aufwendige Geburtstagsfeier: Kaley Cuocos Tochter wird eins

Im vergangenen Jahr wurde die The Big Bang Theory-Bekanntheit Kaley Cuoco (38) erstmalig Mutter. Die Schauspielerin und ihr Partner Tom Pelphrey (41) durften sich über die Geburt ihrer kleinen Tochter Matilda freuen. Nun feiert ihr Liebling schon den ersten Geburtstag! Für diesen besonderen Anlass legt sich Kaley mächtig ins Zeug: Zur Geburtstagsfeier ihrer Tochter dekoriert sie das komplette Haus im Minnie-Maus-Stil. Offenbar ein voller Erfolg! "Tildy hat diesen süßen Minnie-Maus-Luftballonbogen geliebt", schwärmt die 38-Jährige in ihrer Instagram-Story. Auch der pinke Mauskuchen kam bei Matilda offenbar ziemlich gut an, wie man auf einem weiteren Schnappschuss aus Kaleys Story unschwer erkennen kann. Das süße Foto betitelt die stolze Mama mit den Worten: "Wie ihr seht, hat es Matilda geschmeckt!"

Zuerst hätte die Schauspielerin Bedenken bezüglich der Organisation der Geburtstagsparty gehabt, erzählt sie ihren Followern im Netz. Der Grund: Momentan lebe sie in einer Stadt in Philadelphia, in der sie sich noch nicht gut auskenne. Trotzdem habe es am Ende super geklappt. In ihrer Instagram-Story postet die "Young Sheldon"-Darstellerin abschließend ein Foto von sich und Matilda, umgeben von zahlreichen Minnie-Maus-Kuscheltieren. "Das glücklichste Mädchen und der glücklichste Tag!", schreibt sie begeistert zu dem Foto. Weiter schwärmt die einfache Mutter emotional: "Danke an all unsere Freunde und Familie, die gekommen sind und diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Ich werde ihn immer in Erinnerung behalten!"

Neben den Schnappschüssen von der Geburtstagsfeier widmet Kaley ihrer Tochter auch noch einen kompletten Beitrag auf Instagram. Dafür postet sie einen rührenden Zusammenschnitt aus Momenten aus Matildas erstem Lebensjahr. "Das beste Jahr unseres Lebens... Du bist ein Geschenk des Himmels und hast ein tiefes und perfektes Glück in unsere Familie gebracht", findet sie emotionale Worte.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda bei ihrem ersten Geburtstag

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Pelphrey und Matilda im April 2024

