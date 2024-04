Erster Geburtstag: Kaley Cuoco widmet Matilda rührende Worte

Kaley Cuoco (38) feiert einen Meilenstein ihrer kleinen Tochter! Im vergangenen Jahr durfte die Schauspielerin zusammen mit ihrem Partner Tom Pelphrey (41) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Dass die kleine Matilda nun schon ihren ersten Geburtstag feiert, stimmt die The Big Bang Theory-Darstellerin ganz schön emotional. "Das beste Jahr unseres Lebens... Du bist ein Geschenk des Himmels und hast das tiefste und perfekteste Glück in unsere Familie gebracht", schreibt Kaley auf Instagram und teilt dazu einen Zusammenschnitt aus zuckersüßen Momenten aus Matildas erstem Lebensjahr.

"Papa und ich lieben dich mehr, als wir jemals sagen könnten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was einmal aus dir wird. Aber für den Moment, bleib bitte noch mein wertvoller einjähriger Schatz", fährt die Blondine fort und wünscht der Kleinen noch einen schönen Geburtstag. Aber auch Kaleys Liebster kommt in ihrem Beitrag nicht zu kurz: "Danke, dass du abgesehen von meinem eigenen Vater der beste Daddy der Welt bist."

Im Netz hält die Familienmama ihre Fans stets mit süßen Updates auf dem Laufenden. Im Januar verriet sie, dass sie mit der kleinen Matilda sogar schon ihren Serien-Hit "The Big Bang Theory" angesehen habe. "Ich habe ihr den Anfang von Big Bang gezeigt, das ist so ein lustiges Lied, also habe ich es eines Tages angemacht und sie saß da und liebte es", berichtete Kaley in der "Jennifer Hudson Show" und zeigte zudem einen niedlichen Clip, in dem die Kleine zu dem Titelsong tanzt.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

