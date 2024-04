An diesen Promi verlor Rebel Wilson ihre Jungfräulichkeit

Rebel Wilson (44) gibt ganz intime Einblicke. In ihrer Biografie "Rebel Rising" verrät die Schauspielerin, dass sie ihre Jungfräulichkeit an ihren Filmkollegen Mickey Gooch Jr. verloren habe. Damals sei die "Pitch Perfect"-Darstellerin 35 Jahre alt gewesen. Ihrem damaligen Partner habe sie jedoch nicht verraten, dass sie bis zu dem Zeitpunkt noch keinen Sex gehabt hatte. "Mickey, ich weiß, dass das für dich vielleicht neu ist, wenn du das hier liest, aber ja, ich habe meine Jungfräulichkeit an dich verloren", schreibt sie in ihren Memoiren.

Den Moment ihres ersten Geschlechtsverkehrs beschreibt Rebel wie folgt: "Ich habe endlich Sex. Und ich schätze, dass ich zum ersten Mal überhaupt diese herrlichen Sexualchemikalien in meinen Körper bekomme, die mich wirklich an ihn binden. Ich habe fast mein Höchstgewicht erreicht, aber dieser tolle Typ findet mich begehrenswert. Das ist ein tolles Gefühl." Insgesamt waren die beiden Filmstars sechs Monate lang ein Paar. Auf ihre gemeinsame Zeit blickt die 44-Jährige positiv zurück. Die "How to Be Single"-Darstellerin beschreibt Mickey als jemanden, der ihr das Gefühl gab, "geliebt und begehrt zu werden".

Mittlerweile ist Rebel mit Ramona Agruma zusammen. Die beiden sind Eltern einer kleinen Tochter namens Royce. Das Mädchen kam mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt. Im Februar 2023 wagte das Paar den nächsten Schritt – die beiden hatten sich im Disneyland verlobt. Zu Gast in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erinnerte sich Rebel an diesen besonderen Moment zurück. "Ich habe mich mit meiner Disney-Prinzessin in Disneyland verlobt. Ich hatte einen Geiger, der "Can You Feel The Love Tonight" [von Elton John (77)] gespielt hat, dazu gab es Rosenblätter. Es war sehr, sehr romantisch", schwärmte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickey Gooch Jr., Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rebel so offen über ihr erstes Mal schreibt? Ich finde es toll, dass sie so intime Einblicke gibt. Na ja, ich finde, dass sie solche Dinge lieber für sich behalten sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de