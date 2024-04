So romantisch war Rebel Wilsons Heiratsantrag an ihre Ramona

Für Rebel Wilson (44) war die Verlobung mit Ramona Agruma etwas ganz Besonderes. Im Februar 2023 stellte die Schauspielerin ihrer Liebsten die Fragen aller Fragen. Dafür ließ sich die "Pitch Perfect"-Darstellerin einiges einfallen. Zu Gast in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" lässt sie den Moment des Antrags Revue passieren. "Ich habe mich mit meiner Disney-Prinzessin in Disneyland verlobt. Ich hatte einen Geiger, der "Can You Feel The Love Tonight" [von Elton John (77)] gespielt hat, dazu gab es Rosenblätter. Es war sehr, sehr romantisch", schwärmte sie.

Im Juni 2022 hatte das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht. Dafür teilte Rebel ein gemeinsames Pärchenbild via Instagram. Dazu schrieb sie: "Ich dachte immer, ich muss mir einen Disney-Prinzen suchen... Aber was ich in Wahrheit immer gebraucht habe, war vielleicht einfach eine Disney-Prinzessin". Zusätzlich setzte sie den Hashtag "love is love". Bei den beiden schien es Liebe auf den ersten Blick gewesen zu sein. In ihrer Biografie "Rebel Rising" schreibt die gebürtige Australierin über ihr erstes Date mit Ramona: "Wir bestellten beide Essen und versuchten zu essen, aber es ging nicht wirklich. Und, na ja, ich wollte Ramona nicht in Verlegenheit bringen, aber wir entschieden uns stattdessen, ins Badezimmer zu gehen und dort zu knutschen."

Im November 2022 gaben Rebel und Ramona bekannt, dass sie mit der Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden sind. Die kleine Royce ist das Ein und Alles ihrer Mütter. Regelmäßig teilt Rebel süße Fotos des Mädchens im Netz und macht mit liebevollen Worten deutlich, wie sehr sie Royce liebt. In einem Interview mit People erklärte die Blondine, dass sie ganz vernarrt in ihre Tochter. "Sie ist so süß und niedlich", schwärmte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Ramona Agruma und Tochter Royce

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rebel so offen über ihre Verlobung mit Ramona spricht? Total süß! Man merkt, dass ihr dieser Moment viel bedeutet. Na ja, ich finde, dass sie solche Details lieber privat halten sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de