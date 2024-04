Auch krebskrank: König Charles ist extrem besorgt um Kate!

Die Situation rund um Prinzessin Kate (42) soll auch König Charles III. (75) in große Sorge versetzen. Die Princess of Wales ist genau wie der britische Monarch an Krebs erkrankt. Der Royal-Experte Robert Hardman ist sich sicher, dass auch Charles der Zustand seiner Schwiegertochter Angst macht. "Es ist ganz klar, dass er [Charles] sich große Sorgen um sie [Kate] macht", erklärt der Journalist GB News. Doch vorrangig soll er sicherstellen wollen, dass es der dreifachen Mutter in dieser schweren Zeit an nichts fehlt. "Ich bin mir sicher, dass er sie sehr tröstet, genauso wie sie ihn", berichtet Robert weiter.

Im Februar wendete sich Charles mit seinem Krebsbefund an die Öffentlichkeit. Nur einen Monat später erklärte dann Kate in einem bewegenden Video, ebenfalls an der Krankheit zu leiden. Somit durchleben der britische König und die Frau seines Sohnes Prinz William (41) gerade Ähnliches. Sie müssen sich beide ausruhen und Behandlungen unterziehen. Und obwohl die Lage sicher beängstigend für beide ist, sollen sie einander viel Halt geben. "Ich glaube, das kann sie einander nur noch näherbringen", vermutet Robert abschließend.

Kurz nachdem Kate mitgeteilt hatte, dass bei ihr Krebs entdeckt wurde, hatte Charles prompt deutlich gemacht: Er sei für sie da! So ließ ein Sprecher unter anderem gegenüber Page Six verlauten, dass der 75-Jährige "so stolz auf Catherine ist, dass sie so mutig gesprochen hat." Die zwei stünden seit ihrem Befund in engem Kontakt. Bevor die Prinzessin ihr Leiden öffentlich machte, sollen sie und Charles sich sogar zum Lunch getroffen haben – dabei soll der Monarch ihr Mut gemacht haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Frau von Prinz William

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Kate im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de