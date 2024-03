Kate macht Krebs publik: König Charles ist stolz auf sie!

Auch für König Charles III. (75) müssen die vergangenen Monate schwer gewesen sein. Der britische Monarch machte im Februar seine Krebserkrankung bekannt – und nur einen Monat später folgt der nächste Schock: Denn auch Prinzessin Kate (42) leidet an der Krankheit. In einem herzzerreißenden Statement verkündete die künftige Königsgemahlin ihre Diagnose. Auch ihr Schwiegervater stärkt ihr deswegen mehr denn je den Rücken. Ein Sprecher lässt nun unter anderem gegenüber Page Six verlauten, dass Charles "so stolz auf Catherine ist, dass sie so mutig gesprochen hat."

Charles habe "in den vergangenen Wochen engsten Kontakt zu seiner geliebten Schwiegertochter gehalten", lässt der Buckingham Palace weiter verlauten. Die britische Königsfamilie rückt momentan wohl mehr denn je zusammen. Denn der Sprecher der Blaublüter fügte abschließend hinzu, dass Charles und auch Königin Camilla (76) "der ganzen Familie in dieser schwierigen Zeit weiterhin ihre Liebe und Unterstützung anbieten werden."

Ob Prinz Harry (39) nun, früher als geplant, in seine Heimat zurückkehren wird, ist momentan noch unklar. Laut einem Insider würde er gerne wieder mehr in Großbritannien sein. "Sie standen sich früher alle sehr nahe, und Harry hat das Team, das sie einst waren, nicht vergessen. Harry hat seine Unterstützung angeboten und hofft, dass sie so oft wie möglich zusammenkommen können", berichtete der Informant Mirror dazu.

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William bei dem Memorial Service, 2017

