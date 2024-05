Entdeckt? Hier trug König Charles Dino-Krawatte seiner Enkel

König Charles III. (75) meldete sich am Dienstag zurück in der Öffentlichkeit. Zusammen mit seiner Frau Königin Camilla (76) besuchte der britische Monarch ein Zentrum für Krebspatienten. Der Regent leidet selbst an der Krankheit, aktuell scheint er jedoch fit genug zu sein, um wieder ein wenig seiner Arbeit nachzugehen. Und bei seinem Termin trug Charles ein ganz besonderes Accessoire bei sich: Eine Dino-Krawatte – ein Geschenk seiner Enkel Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (6). Auf der rosafarbenen Krawatte befinden sich lauter hellblaue Dinosaurier, wie ein Bild zeigt, das dem Hello! Magazine vorliegt. Sie soll der liebste Schlips des Königs sein.

Die T-Rex auf Charles Krawatte sollen zudem auch etwas mit einem niedlichen Spitznamen zu tun haben, den der 75-Jährige von seinen Enkelkindern bekommen hat. Angeblich sollen George, Charlotte und Louis ihren Opa liebevoll C-Rex nennen. Ganz klar ist das zwar nicht, aber ein Sprecher des Buckingham Palace erklärte dem Magazin dazu nur grinsend: "Dazu kann ich nichts sagen."

Charles und seine Enkel sollen ein tolles Verhältnis miteinander pflegen – vor allem, seit er an Krebs leidet. Mit Louis soll sich der britische König ganz besonders gut verstehen. Der jüngste Sohn von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) soll seinen Opa ganz niedlich Opa Wales nennen. Da er 64 Jahre lang der Prinz von Wales war. Bereits beim Trooping the Colour-Konzert im vergangenen Jahr war deutlich geworden, wie eng sie miteinander sind. Damals saß Louis auf dem Schoß seines Großvaters – und es war unübersehbar, dass sie eine gute Zeit zusammen hatten.

instagram/princeandprincessofwales - Josh Shinner Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinz Charles und Prinz Louis im Juni 2022

