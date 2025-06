"Bauer sucht Frau International"-Marco: Pia reist nicht an

Die Hofwoche von Marco bei Bauer sucht Frau International beginnt mit einer unerwarteten Überraschung. Als der in Namibia lebende Landwirt seine beiden auserwählten Damen, Sabine und Pia, auf seinem Hof begrüßen wollte, erscheint nur Sabine. Von der 22-Jährigen fehlt jede Spur. Marco, der sich zunächst nicht verunsichern lassen möchte, bleibt optimistisch und freut sich über Sabines Anwesenheit: "Sabine ist da und das ist schön." Beim ersten gemeinsamen Abendessen zeigen sich die beiden einander zugewandt und wagen erste Flirtversuche.

Der Grund für Pias Abwesenheit klärt sich schließlich noch am selben Abend auf. Eine Videobotschaft bringt Licht ins Dunkel: Sie habe bereits am Flughafen eingecheckt und sich bis zum Gate begeben, als ein plötzlicher Ausschlag in ihrem Gesicht auftrat. Der Versuch, die Hautreaktion mit Medikamenten zu behandeln, schlug fehl. Aus Sorge um ihre Gesundheit entschied sie sich daher in letzter Sekunde, den Flug nach Namibia abzusagen. Pia erklärte, wie traurig sie über diese Entscheidung ist. Dass sie den Bauern allerdings nicht mehr kennenlernen könne, scheint endgültig – die verpasste Hofwoche wolle sie nicht nachholen.

Für Marco bleibt somit nur noch Sabine, bei der es jedoch bereits bei der ersten Begegnung merklich gefunkt hat. Pias plötzlicher Rückzug mag zwar enttäuschend sein, doch Marco versucht, das Beste aus der Situation zu machen und sich auf die gemeinsame Zeit mit Sabine zu freuen. Während die ersten Gespräche und das gemeinsame Essen harmonisch verliefen, bleibt spannend, wie sich die Beziehung zwischen dem Landwirt und Sabine im weiteren Verlauf der Hofwoche entwickeln wird.

Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

"Bauer sucht Frau International"-Marco und Sabine

"Bauer sucht Frau International"-Marco und Sabine

