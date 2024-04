Dave Coulier teilt emotionale Voicemail von Bob Saget (†)

Dave Coulier (64) zollt seinem verstorbenen Freund Bob Saget (✝65) Tribut. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Full House Rewind" spielt der Schauspieler eine rührende Sprachnotiz von Bob ab. Dieser sandte ihm die Nachricht kurz nach dem Suizid von Daves Bruder. "Ich weiß, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um anzurufen, aber ich bin 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche hier, genau hier", hört man Bob sagen. "Ich liebe dich, Dave, und es tut mir so leid, Dave. Ich habe ihn geliebt. Es tut mir so leid. Also bin ich hier. Ich bin rund um die Uhr für dich da, ruf mich einfach an, wann immer du willst. Es muss nicht jetzt sein, es kann in einer Woche sein, wann auch immer. Ich kann einfach mit dir reden und zuhören. Ich liebe dich so sehr", fährt der Schauspieler fort.

"Als mein Bruder Danny sich 2021 das Leben nahm, war Bob die erste Person, die mich anrief und eine Sprachnachricht hinterließ", erzählt Dave. "Es war eine Audio-Umarmung. Ich liebe Bob und er hat mich auch geliebt. Ich möchte diese Folge mit der Sprachnachricht abschließen, die Bob mir hinterlassen hat. Vielleicht können Sie eines Tages die gleiche Art von Mitgefühl für jemanden weitergeben, den Sie lieben", fügt er hinzu.

Bob starb im Januar 2022. Der Full House-Star wurde leblos in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida, aufgefunden. In einer Erklärung teilte seine Familie mit, dass der TV-Star nach einem versehentlichen Sturz ein Kopftrauma erlitten hatte. Wenige Wochen nach seinem Tod wurde Bob im engsten Kreise seiner Angehörigen beigesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Coulier, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de