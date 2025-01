Frau besorgt: Chemo wird für Dave Coulier immer schwieriger

Dave Coulier (65), bekannt aus der Kultserie Full House, kämpft derzeit gegen ein Non-Hodgkin-Lymphom im fortgeschrittenen Stadium 3. Seine Frau Melissa Coulier erklärte am Mittwoch gegenüber WXYZ-TV, dass die Chemotherapie zunehmend härter für den Schauspieler wird: "Er hat einige wirklich harte Tage, und je mehr Chemotherapie er bekommt, desto schwieriger wird es." Trotz der schweren Tage bewahrt Dave aber eine kämpferische Einstellung. "Er hat so eine positive Haltung, und die braucht man wirklich, um das zu bekämpfen", erzählte Melissa weiter. Um die guten Momente zu feiern, veranstalten die beiden regelmäßig kleine Tanzpartys in der Küche. "Denn wenn man sich gut fühlt, muss man das auch feiern", erklärte Melissa.

Der Schauspieler machte seine Krebsdiagnose im November öffentlich. "Ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen Schlag in den Magen bekommen, weil es einem selbst nie passiert", erinnerte er sich damals in der Today Show. Angesichts der Schwere der Behandlung zieht er viel Kraft aus seinem Freundeskreis und seiner Familie. Laut Melissa hat Dave im Laufe seines Lebens enge Angehörige durch den Krebs verloren, darunter seine Mutter, Schwester und Nichte. Eine weitere Schwester überlebte die Krankheit. "Er bringt eine unglaubliche Stärke mit, die er von den Frauen in seinem Leben zieht, die sich tapfer durch so viel gekämpft haben", resümierte Melissa voller Bewunderung. Trotz der Schwere seiner Diagnose nimmt der Schauspieler diese schwierigen Tage als Herausforderung, um das Andenken an seine Verwandten zu ehren.

Privat ist Dave schon immer jemand gewesen, der sich durch Humor und Positivität ausgezeichnet hat – Eigenschaften, die ihm nun in dieser schweren Zeit zugutekommen, wie seine Frau immer wieder betonte. Melissa erwähnte, wie wichtig ihm die Unterstützung von Familie und Freunden ist, die im Moment eng an seiner Seite stehen. Der 65-Jährige, der sich neben seiner Karriere als TV-Star auch mit sozialem Engagement einen Namen gemacht hat, plant, seine Chemotherapie bis Februar des kommenden Jahres abzuschließen. Während seiner aktiven "Full House"-Zeiten an der Seite von Co-Stars wie John Stamos (61) oder Ashley Olsen (38) war Dave für seinen Witz und seine Lebensfreude bekannt – Eigenschaften, die ihm heute helfen könnten, die Krankheit mit Würde zu bekämpfen.

Instagram / dcoulier Dave Coulier im November 2024

Instagram / johnstamos John Stamos, Dave Coulier und Melissa Coulier, November 2024

