"Full House"-Star Dave Coulier ist nach Chemo krebsfrei

Dave Coulier (65), bekannt aus der Kult-Sitcom Full House, hat eine schwere Zeit hinter sich – und jetzt Grund zum Feiern: Der Schauspieler ist krebsfrei! Fünf Monate nach der Schockdiagnose eines hochaggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms im Stadium 3 gab Dave die erfreuliche Nachricht bekannt. Gegenüber dem Magazin People bestätigte er, dass die Ergebnisse seiner aktuellen Biopsie keinerlei Anzeichen auf Krebs zeigen würden. Seine Chemotherapie hatte er im Februar abgeschlossen. Laut Dave sei es "einer der wenigen Momente im Leben, in denen Null eine großartige Zahl ist". Auch seine Co-Stars Candace Cameron Bure (48) und John Stamos (61) teilten die Freude und riefen Fans dazu auf, die gute Nachricht zu feiern.

Die Diagnose war für den 65-Jährigen und seine Frau Melissa Bring ein schwerer Schlag. Die Krankheit begann mit einem vermeintlich harmlosen Symptom. Was wie eine Erkältung schien, entpuppte sich nach mehreren Scans und einer alarmierenden Schwellung der Lymphknoten als Krebsdiagnose. Während der schmerzhaften Behandlung kämpfte Dave nicht nur mit den körperlichen Nebenwirkungen wie Neuropathie, Schwindel und sogenanntem "Chemo-Brain", sondern bereitete sich auch auf das Schlimmste vor. "Es gab harte Gespräche, in denen er sagte, er sei bereit zu sterben", verriet Melissa gegenüber People. Doch Dave ließ sich nicht unterkriegen: Mit einer klaren Behandlungsstrategie, Unterstützung aus dem Freundeskreis und seiner charakteristischen Portion Humor gelang es ihm, die schwere Zeit zu bewältigen.

Dave ist seit Jahrzehnten für seinen Witz und seine positive Energie bekannt, Qualitäten, die ihm nun auch in der Krankheit halfen. Seine enge Freundschaft mit "Full House"-Kollege John Stamos wurde in dieser Zeit besonders deutlich. John zeigte Solidarität und setzte sogar eine Glatze auf, als sein Co-Star durch die Chemotherapie seine Haare verlor. Dave selbst hat in der Vergangenheit bereits viele Verluste durch Krebs erlebt – seine Mutter, Schwester und Nichte verloren den Kampf gegen die Krankheit. Doch dieser Schicksalsschlag hat ihn nur stärker gemacht. "Jede kleine positive Entwicklung haben wir mit Tanzpartys im Wohnzimmer gefeiert", schilderte seine Frau und fügte hinzu, dass Dave trotz allem seinen Sinn für Humor behalten habe. Seine Fans wie auch Freunde freuen sich nun grenzenlos über diese erfreuliche Wende.

Instagram / dcoulier Dave Coulier im November 2024

Instagram / johnstamos John Stamos, Dave Coulier und Melissa Coulier, November 2024