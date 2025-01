Dave Coulier kämpft mit Nebenwirkungen der Chemotherapie

Dave Coulier (65), bekannt aus der Kult-Serie "Full House", hat in seinem Podcast "Full House Rewind" einen ehrlichen Einblick in seinen Kampf gegen Lymphdrüsenkrebs gegeben. Seit November kämpft der Schauspieler und Comedian gegen ein aggressives Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3, das ihn gesundheitlich und emotional herausfordert. "Es ist ein ständiger Kampf", sagte Dave. Mit Co-Moderatorin Marla Sokoloff (44) scherzte er jedoch auch über seinen Haarverlust: "Im Sommer ist es wie eine kleine Klimaanlage auf dem Kopf." Dennoch wünscht er sich sehnsüchtig, dass seine Haare nach der Behandlung zurückkehren.

Weiter erzählte Dave, dass die Diagnose ein echter Schock war. Ursprünglich glaubte er, nur an einer Erkältung zu leiden, bis plötzlich ein golfballgroßer Knoten an seinem Körper auftauchte. Nach Untersuchungen wurde der Tumor als bösartig eingestuft, doch die Ärzte machten Mut – über 90 Prozent der Fälle sind in diesem Stadium behandelbar. Der Schauspieler, der bereits mehrere Chemotherapie-Runden hinter sich hat, hofft, in den kommenden Wochen mit der Behandlung fertig zu sein. Seine aktuelle Lage kommentierte der Schauspieler mit seinem bekannten Humor: "Die Nebenwirkungen haben ihre eigenen Nebenwirkungen. Dann nimmt man noch ein Medikament, um all das zu bekämpfen. Es ist ein ständiger Cocktail, bei dem dein Körper im Kampf- oder Fluchtmodus ist, während du versuchst, dich anzupassen: 'Okay, wie gewöhne ich mich an Steroide? Wie gewöhne ich mich an den Chemo-Cocktail?'"

Dave Coulier, der durch seine humorvolle Rolle als Onkel Joey Gladstone in der Serie "Full House" weltweite Bekanntheit erlangte, hat in seiner bisherigen Karriere immer wieder Menschen durch Lachen inspiriert. Privat hält er engen Kontakt zu seinen früheren "Full House"-Kollegen, die für ihn eher wie eine Familie sind. Dave selbst ist seit 2014 mit der Fotografin Melissa Bring verheiratet, die ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht. Obwohl die Behandlung ihn oft erschöpft, gab Dave sich kämpferisch. Er betonte, wie wichtig ihm ein positives Mindset sei und er hoffe, mit seiner Offenheit andere Betroffene zu ermutigen, die Herausforderungen einer Krebsdiagnose anzunehmen. Dabei bleibt der Komiker seinem Lebensmotto weiterhin treu und sagte: "Manchmal hilft es, die Dinge mit einem Lächeln zu sehen."

Instagram / dcoulier Dave Coulier im November 2024

Getty Images Melissa Bring und Dave Coulier im Jahr 2008

