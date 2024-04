Eishockeyspieler Boone Jenner in Trauer: Sein Baby ist tot

Eigentlich waren der Eishockeyspieler Boone Jenner und seine Frau Maggie in freudiger Erwartung eines Sohnes. Doch nun melden sich die beiden mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans im Netz. Auf Instagram teilen der Kapitän der Columbus Blue Jackets und seine Frau mit, dass ihr Baby einen Monat vor dem Geburtstermin tot zur Welt kam. "Ein Schmerz wie kein anderer. Unser Sohn, Dawson Jenner, wurde am 31. März 2024 tot geboren", schreiben sie. "Dieser Schmerz ist wie nichts, was wir zuvor erlebt haben, aber er hat uns auch gezeigt, wie viel Liebe wir zu geben haben", fährt das Paar fort.

Weiter heißt es in dem Statement: "So untröstlich wir auch sind, wir sind unglaublich dankbar, seine Eltern zu sein und freuen uns darauf, ihn eines Tages im Himmel wieder in die Arme zu schließen. Wir sind dankbar und fühlen uns gesegnet für die große Liebe und Unterstützung durch unsere Familie und Freunde." Boone und Maggie seien dankbar für jeden, der ihre Privatsphäre in dieser extrem schwierigen Zeit respektiert. Zu ihrer schriftlichen Bekanntgabe teilen die beiden ein Foto von den in Zement gegossenen Füßen ihres Sohnes.

Die Vorfreude auf den gemeinsamen Nachwuchs war bei Boone und Maggie groß. Nur kurz nach ihrer Hochzeit gaben die beiden im Dezember 2023 bekannt, dass sie einen Sohn erwarten. "Das kleine Baby kommt im Mai 2024", schrieben sie auf Instagram. Dazu posteten sie einige Aufnahmen, auf denen Maggie stolz ihren Babybauch in die Kamera hält.

Instagram / boonejenner / maggiemasarjenner Boone Jenner teilt Tonabruck, Instagram April 2024

Instagram / maggiemasarjenner Maggie Jenner und Boone Jenner, Februar 2024

