Es wird ernst: Taylor Swift und Travis wollen zusammenziehen

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) wollen wohl bald den nächsten Schritt wagen. Wie ein Insider im Gespräch mit Us Weekly verrät, überlegen die beiden, demnächst zusammenzuziehen. Das Paar soll sich bereits einen Plan gemacht haben, wie es seine gemeinsame Zeit optimal zusammen verbringen wolle. So planen die beiden, während der NFL-Saison in Travis' Haus in Kansas City zu wohnen und in der Off-Saison zwischen Taylors Häusern in Los Angeles und New York City zu pendeln.

Über eine Verlobung scheint das Paar hingegen aktuell nicht nachzudenken. "Sie haben so viel Spaß zusammen und genießen die Dinge so wie sie sind, also gibt es keine Eile [sich zu verloben]. Sie [Taylor] liebt es, wie bodenständig Travis ist, und es ist eine sehr gesunde Beziehung. Die Dinge sind sehr ernst", erklärt die Quelle. In den vergangenen Monaten war vermehrt darüber spekuliert worden, ob sich die beiden heimlich verlobt hätten. Angeblich soll der Sportler sogar schon bei Taylors Vater um die Hand der Sängerin angehalten haben. "[Taylors Vater] Scott wurde um seinen Segen gebeten und hat ihn von ganzem Herzen gegeben. Und Travis hat mit Freunden über einen Ring gesprochen", behauptete ein Informant gegenüber Page Six.

Bevor die beiden zusammenziehen können, geht es für Taylor erst mal für vier Monate nach Europa. Dort wird sie im Rahmen ihrer "Eras"-Tour einige Konzerte geben. In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet Travis bereits, dass er seine Partnerin auf der Tournee begleiten möchte. "Du weißt, dass ich sie unterstützen muss", erklärte er.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

