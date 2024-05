Nach acht Jahren: Zayn Malik kündigt sein erstes Konzert an!

Es ist endlich so weit: Zayn Malik (31) wird zum allerersten Mal ein eigenes Konzert halten! Das verriet der Sänger nun auf seinem Instagram-Account, wo er eine Reihe Fotos postete. Wie der Beitrag verrät, wird das Konzert etwas ganz Besonderes. Denn es wird nur ein einziges Mal am 17. Mai stattfinden! Und damit nicht genug: Im Tandem mit dem Konzert wird der Sänger obendrein eine Dokumentation herausbringen! Die soll direkt vor dem Konzert weltweit veröffentlicht werden und Einblicke in sein Leben hinter den Kulissen geben. Seine neue Platte "Room Under The Stairs" feiert ebenfalls am Tag der Show Premiere und wird der Hauptinhalt der Live-Show sein.

Neben der Ankündigung der Show hat er auch Fotos von sich mit seiner gesamten Band hochgeladen. Weitere Schnappschüsse zeigen ihn in beim Singen oder bei einem Spiegel-Selfie. Möglicherweise könnten das schon die ersten Geschmacksproben auf seine Doku sein. Zayns Fans sind außer sich vor Aufregung! Vor allem auf der Plattform X lassen sie ihrer Freude freien Lauf. Ein Supporter schreibt: "Ich bin so stolz auf ihn! Ich kann es kaum erwarten, ich heule jetzt schon!" Ein weiterer User meint: "Er will uns doch nur zum Weinen bringen, Mann! Ich raste aus!"

Als Mitglied der Band One Direction veröffentlichte er mehrere Alben und tourte jahrelang durch die ganze Welt. Doch im Jahr 2015 verließ er die Band. Als Solo-Künstler hat er dann im Sommer des Jahres 2016 seinen Auftritt beim Capital Summertime Ball absagen müssen. Wie er damals in einem Statement auf seinen Social-Media-Accounts erklärte, leidet er an einer Angststörung, die es ihm unmöglich gemacht hat, aufzutreten. Dies ist auch der Grund, warum er trotz eigener Alben nie alleine auf der Bühne stand.

Anzeige Anzeige

Instagram / zayn Zayn Malik und Bandmitglieder, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction im November 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, es werden weitere Konzerte von Zayn folgen? Ja, sicher! Nein, es wird bestimmt das Einzige bleiben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de