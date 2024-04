Travis Kelce verrät: Kommt er mit Taylor auf Europa-Tour?

Im Mai wird Taylor Swift (34) mit ihrer großen "Eras"-Welttournee nach Europa kommen. Bis Mitte August wird die Sängerin quer über den Kontinent reisen und Konzerte geben. Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, ob ihr Partner Travis Kelce (34) sie auf der Tour begleiten wird. Nun bringt der Footballer selbst Licht ins Dunkle. "Du weißt, dass ich sie unterstützen muss", erklärt er in einem Interview mit Entertainment Tonight. Der NFL-Star merkt an, dass Taylor ihn schließlich auch während der Football-Saison anfeuerte – und dafür um die halbe Welt flog.

Im Gespräch macht Travis deutlich, wie wichtig ihm und Taylor ihre Karrieren sind. "Wir sind beide sehr karriereorientiert", erklärt der Sportler. "Wir lieben beide, was wir tun, und bei jeder Gelegenheit, bei der ich ihr meine Unterstützung zeigen kann, und in dem Wissen, dass sie mir während der Saison alle Unterstützung der Welt zeigt, war es einfach eine tolle Erfahrung, Tay kennenzulernen", fügt er hinzu. In einem anderen Interview mit The Hollywood Reporter schwärmte der Podcaster von der Arbeitsmoral seiner Partnerin: "Sie ist in einer ganz anderen Stratosphäre. Sie ist aus gutem Grund die Beste in dem, was sie tut."

Bevor es für Taylor wieder auf Tour geht, genießen die beiden ihre Zweisamkeit in vollen Zügen. Erst vor wenigen Tagen verbrachte das Paar einen traumhaften Urlaub auf den Bahamas. Anschließend reisten Taylor und Travis nach Pennsylvania, um die Osterfeiertage gemeinsam mit Travis' Bruder Jason Kelce (36), dessen Frau Kylie und den beiden Töchtern Elliotte und Bennie zu verbringen.

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim Super Bowl 2024

