Würde Travis Kelce eines Tages wieder Reality-TV machen?

Travis Kelce (34) hatte vor einigen Jahren schon mal seine eigene Realityshow: Bei "Catching Kelce" suchte er 2016 eine neue Partnerin. Mittlerweile ist der NFL-Star glücklich an Taylor Swift (34) vergeben und ein erfolgreicher Footballspieler. Aber sieht er sich noch mal im Trash-TV? "Oh, nein. Das Reality-TV gehört meiner Vergangenheit an. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder bei einer Realityshow mitmachen würde", stellt der US-Amerikaner in der Show "Extra" klar.

Der Moderator Billy Bush (52) schlug daraufhin eine Show wie The Kardashians vor – mit Mama Donna Kelce als Familienoberhaupt. Auch das kann sich Travis bei bestem Willen nicht vorstellen, aber zu seinem Bruder Jason Kelce (36) würde das schon eher passen! "Ich sag dir was, ich bin da eher raus. Aber vielleicht Jason und Kylie Kelce! Vielleicht könnt ihr im Reality-TV Fuß fassen", scherzt der Tight End der Kansas City Chiefs.

Obwohl Travis wohl nicht mehr ins Reality-Business einsteigt, ist er bald tatsächlich auf dem Fernsehbildschirm zu sehen. Er wird die Amazon-Prime-Gameshow "Are You Smarter Than a Celebrity?" moderieren. Dabei treten die Kandidaten mit der Unterstützung von Promis gegeneinander an und müssen Fragen aus dem Grundschullehrplan beantworten. "Ich habe schon als Kind Gameshows geliebt und bin total aufgeregt, in die Fußstapfen vieler TV-Ikonen zu treten", freute sich der 34-Jährige laut The Wrap in einer Pressemitteilung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Travis' Entscheidung, keine weiteren Realityshows zu machen? Super, er hat sich klug entschieden. Schade, ich hätte gerne mehr von ihm im Reality-TV gesehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de