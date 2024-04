Travis Kelce verlängert Vertrag bei den Kansas City Chiefs

Travis Kelce (34) zählt zu den bekanntestenProfisportlern der Welt. Jedoch hat er das zuletzt nicht nur seinen Künsten auf dem Footballfeld zu verdanken. Vor allem seine Beziehung zu Popstar Taylor Swift (34) katapultierte den US-Amerikaner geradewegs auf die Titelseite vieler Nachrichtenportale. Nun scheint sich der Tight End wieder auf seine sportliche Karriere zu konzentrieren – denn laut eines Videos, das er auf Instagram veröffentlicht, habe er seinen Vertrag mit den Kansas City Chiefs soeben verlängert. "Ich kann es kaum erwarten, in den nächsten zwei Jahren durchzustarten. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als den jetzigen", verkündet Travis freudestrahlend.

In seinem kleinen Verkündungsclip schwelgt der 34-Jährige auch in Erinnerungen und lässt die ersten Momente als Teil des Footballteams, welches zuletzt sogar den Super Bowl gewinnen konnte, Revue passieren. "Es fühlt sich gut an, in KC zu sein. Ich weiß noch, wie ich vor zwölf Jahren hierherkam", erklärt Travis und fügt anschließend hinzu: "Es ist eine Ehre und ein Vergnügen." Nach der erfolgreichen Vertragsverlängerung fiebere er selbst diesem Jahr deswegen umso mehr entgegen. Wie er weiter verrät, steht er auch bereits wieder gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen. "Ich war gerade mit den Jungs auf dem Feld, wir sind wieder am Start, Baby", beendet der Freund der Sportstar das Video.

Dass Travis aktuell kaum glücklicher mit seiner Taylor sein könnte, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder zeigen sich die Turteltauben sichtlich verliebt in der Öffentlichkeit. Und auch die Football-Kollegen des Kansas-City-Chiefs-Spielers scheinen die Beziehung der beiden vollends zu unterstützen. In einem Gespräch mit Time sprach Quarterback Patrick Mahomes (28) nur in den höchsten Tönen von der "Cruel Summer"-Interpretin: "Taylor ist wahrscheinlich der bodenständigste Mensch, der schon so lange berühmt ist."

Getty Images Travis Kelce, 2024

Getty Images Patrick Mahomes, NFL-Star

