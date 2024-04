Ist "Prominent getrennt"-Tommy wegen Ex Sandra im Nachteil?

Gemeinsam mit seiner Ex Sandra Sicora (31) steht Tommy Pedroni für Prominent getrennt vor der Kamera. Doch die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin ist nicht nur mit ihrem Verflossenen, sondern auch mit einigen anderen Teilnehmern im Streit auseinandergegangen – könnte das etwa für Tommy problematisch werden? Im Promiflash-Interview gibt der Freund von Paulina Ljubas (27) zu, dass er sich vor allem wegen der Exits, die die Kandidaten selbst bestimmen, so einige Gedanken machte. "Allgemein, dass Sandra fast mit jedem vor Ort Probleme hatte, war natürlich nicht cool für mich. Wir müssen schauen, dass wir bei den Votings nicht rausgewählt werden", erzählt Tommy.

Vor allem mit ihrer Ex-Affäre Max Bornmann und ihrer Rivalin Kim Virginia Hartung (28) krachte es in der Vergangenheit richtig. Das Trio war Teil der aktuellen Are You The One – Reality Stars in Love -Staffel: Schon in der Show gerieten Sandra und Kim immer wieder aneinander, während sich die 31-Jährige und der Make Love, Fake Love-Hottie näherkamen. Die Affäre endete nach den Dreharbeiten jedoch mit einem großen Knall. In den kommenden "Prominent getrennt"-Folgen werden Sandra und Max wieder aufeinandertreffen – und schon jetzt schießt die Beauty gegenüber Promiflash böse gegen ihren Ex-Flirt: "Max ist ein falscher Mensch! Er ist unehrlich und erzählt Lügen. Zum Glück war er nie mein Ex-Freund, aber ich muss trotzdem ein paar Dinge mit ihm klären."

Dass Sandra bei "Prominent getrennt" auch auf ihre Ex-Affäre trifft, ist für Tommy kein Problem. "Ich verstehe mich sehr gut mit Max. Deswegen habe ich mich gefreut, dass er dabei war. Aber ich wusste, dass Sandra mit ihm ein Problem hat", erklärt der Beau außerdem im Promiflash-Interview. Max und Tommy standen schon für The 50 vor der Kamera – und bereits da schienen die beiden Jungs ganz auf einer Wellenlänge zu sein.

Temptation Island V.I.P., RTL+ Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

