Neues Reality-Paar? Sandra Sicora mit Max Bornmann unterwegs

Bahnt sich hier eine neue Liebe an? Im vergangenen Jahr hatte Sandra Sicora (31) mit ihrem damaligen Partner Tommy Pedroni ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P getestet. Doch leider vergeblich: Sie hatten die Show auf getrennten Wegen verlassen. Seitdem geht die Influencerin als Single-Lady durchs Leben – oder etwa nicht? Sandra wird jetzt zusammen mit dem Make Love, Fake Love-Hottie Max Bornmann gesichtet!

Wie ein Video eines aufmerksamen Fans auf TikTok zeigt, haben die 31-Jährige und der einstige Verführer von Yeliz Koc (29) Zeit miteinander verbracht. In dem kurzen Clip sind die beiden in einer Stadt zu sehen, wo sie dem Anschein nach auf der Suche nach etwas sind. Die zwei unterhalten sich zunächst in einer Fußgängerzone angeregt, bevor sich die Beauty bei dem Hottie einhakt und sie Arm in Arm gemeinsam los schlendern. Dabei wirken die zwei Realitystars sehr vertraut.

Die Fans scheinen sich nach dieser Aufnahme sehr sicher zu sein und vermuten, dass Sandra und Max ein Paar sind. "Die sind doch sicher zusammen", schreibt die Userin, die das Video veröffentlicht hat. "Die passen perfekt zusammen", kommentiert eine andere Nutzerin den Post. Viele weitere schließen sich dem an.

TikTok / username8483627289 Sandra Sicora und Max Bornmann

TikTok / username8483627289 Sandra Sicora und Max Bornmann

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-Sternchen

