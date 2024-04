"Natürliche Maus": Kim Virginia lässt ihre Filler auflösen!

Kim Virginia Hartung (28) geht offen mit ihren Beautybehandlungen um. Auf ihrem Instagram-Account meldet sich die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin bei ihren Fans, um von einem aktuellen Eingriff zu erzählen: "Leute, ich lasse mir heute eine Hyalase-Behandlung machen! Das bedeutet, ich lasse mir das Hyaluron entfernen im Gesicht. Das freut jetzt einige, ich weiß. Ich hab ein bisschen Angst!" Bei Hyalase beziehungsweise Hyaluronidase handelt es sich um ein Enzym, das Hyaluronsäure auflöst. "Einfach Kim goes natural! Hör mal, wer hätte das bloß gedacht?", lacht die Beauty.

Unter anderem sollen Kims Lippen und ihr Kinn behandelt worden sein. Wenige Stunden nach dem Verfahren meldet sich die Prominent getrennt-Teilnehmerin erneut auf der Social-Media-Plattform und schwärmt von dem Eingriff. "Kann immer noch nicht glauben, dass ich jetzt eine natürliche Maus bin!", freut sich die 28-Jährige und erklärt: "Das braucht jetzt so zwei bis drei Tage, bis das Ganze abgebaut ist. Aber nach einem Tag sieht man schon sehr krasse Ergebnisse. Also man sieht schon direkt nach der Behandlung an den Lippen, dass sich das abbaut!" Mit ihrer Entscheidung, ihre Filler auflösen zu lassen, sei sie bereits jetzt superhappy und merkt an: "Es ist schon sehr viel weggegangen, komischerweise. Bei mir schlagen solche Behandlungen immer sehr schnell an!"

Dass Kim sich nichts sagen lässt, was ihr Aussehen betrifft und zu diesem steht, bewies sie vor wenigen Tagen auf der Onlineplattform. Aufgrund einer angeblichen früheren Bemerkung von Leyla Lahouar (27) über die Lippen der Reality-TV-Bekanntheit, schoss sie nämlich gewaltig zurück. "Gucken wir mal dein Beispiel an. Babe, ich hab Sucuk-Lippen, da hast du recht, aber du bist Transformers. Du bist Optimus motherfucking Prime." Seit ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp sind die zwei Frauen nämlich nicht gut aufeinander zu sprechen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

