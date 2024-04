Kim Virginia Hartungs Klatsche: Emanuell rechnet mit ihr ab!

Emanuell Weißenberger (31) findet es total daneben. In der vergangenen Folge von Prominent getrennt musste Max Bornmann von Kim Virginia Hartung (28) eine Ohrfeige einstecken. Doch die Klatsche blieb für das Ex-Bachelor-Girl nicht ohne Folgen – sie und Emanuell Weißenberger mussten umgehend ihre Koffer packen. Dass seine Ex-Partnerin die Hand ausgerutscht ist, geht für ihn gar nicht, wie er nochmals gegenüber Promiflash deutlich macht: "Gewalt sollte keine Plattform kriegen." Dass die beiden wegen der Schelle gehen müssen, habe ihn nicht wirklich überrascht. "Max wollte Streit schlichten, hat es einfach nur gut gemeint und wollte die Situation deeskalieren. Dass er daraufhin eine Schelle von Kim kassiert, ist absolut inakzeptabel", erklärt er weiter.

Dass Kim auch nach dem Vorfall weiterhin im TV zu sehen ist, ist Emanuell hingegen ein Rätsel. "Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Auch, dass sie nach dem Rauswurf von 'Prominent getrennt' noch in den Dschungel durfte und daraufhin noch mal weitere Sendungen besuchen durfte. Gewalt hat im TV nichts zu suchen. Ich glaube, da spreche ich für alle Leute da draußen", stellt der 31-Jährige im Promiflash-Interview klar. Zumal Kims Backpfeife gegen Max offenbar nicht das Einzige war, was in der Show vorgefallen ist.

Denn die einstige Dschungelcamperin soll auch Emanuell angegriffen haben. Das bestreitet Kim aber vehement – doch ihr Ex will das nicht einfach so stehen lassen und schoss auf Instagram direkt zurück. "Jetzt hast du wieder alles so hingeschoben, wie du es gern hättest. [...] Aber du regst mich auf mit deinem scheiß Getue und du musst einfach mal dazu stehen, was du für Scheiße baust", beschwerte er sich. Zudem deutete er an, dass es zu einem weiteren unschönen Ding zwischen den beiden gekommen sei: "Da du ja eh gerade Vertragsbruch begehst, kannst du den Leuten ja mal erzählen, was mit der Zigarette war. Wo du so über mir warst und auf mich eingeblabbert hast, wie eine Respektlose. Kannst du ja mal erzählen, was du mit der Zigarette gemacht hast, die noch an war."

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

RTL/ René Lohse Bachelorette-Kandidat Emanuell Weißenberger

