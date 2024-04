Jetzt reagiert Emanuell auf Kim Virginias Glaswurf-Statement

Zwischen Emanuell Weißenberger (31) und Kim Virginia Hartung (28) geht es rund! Nachdem sich die Ex-Der Bachelor-Kandidatin zu dem Ohrfeigen-Eklat bei Prominent getrennt und den Vorwürfen von ihrem Ex, sie sei auch ihn angegangen und habe sogar ein Weinglas nach ihm geworfen, geäußert hat, meldet sich nun auch Emanuell noch einmal zu Wort. In seiner Instagram-Story sagt er knallhart: "Jetzt hast du wieder alles so hingeschoben, wie du es gern hättest. [...] Aber du regst mich auf mit deinem scheiß Getue und du musst einfach mal dazu stehen, was du für Scheiße baust." Mit ihrer Schelle habe sie sich selbst kaputt gemacht.

Auch zum Thema Glaswurf hat er seiner Verflossenen etwas zu sagen: "Was zum Teufel laberst du für eine Scheiße? [...] Denkst du wirklich, dass ich darum bettel, dass du mich abwerfen darfst mit irgendwas? [...] Nein, nach dem Spiel warst du beleidigend, beschissen zu mir." Kim habe ihn immer schlecht dastehen lassen, sie habe nur über ihn "hergezogen". Nun setze er sich zur Wehr und jetzt packe Emanuell seine "Eier, seine Ostereier, genau jetzt aus, weils mir reicht!", erklärt er. Zudem rechtfertigt er seinen Einzug mit dem Realitystar in das Format: Der letzte Stand sei gewesen, dass sie sich gut miteinander verstehen. Er wollte gewinnen, konnte aber nicht wissen, was Kims Plan ist. Doch schon zu Beginn habe er gemerkt, "dass sie schon irgendwelche Filme schiebt, wo ich schon von Anfang an wusste, die wird sich, die wird uns damit raushauen aus der Show, mit ihrem Verhalten". Letztendlich habe sie es "bestens bestätigt".

Zwischendrin macht Emanuell noch auf ein weiteres Vergehen aufmerksam. "Da du ja eh gerade Vertragsbruch begehst, kannst du den Leuten ja mal erzählen, was mit der Zigarette war. Wo du so über mir warst und auf mich eingeblabbert hast, wie eine Respektlose. Kannst du ja mal erzählen, was du mit der Zigarette gemacht hast, die noch an war", sagt er, während er das Wegschnipsen einer Zigarette imitiert. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, an dem alles ans Licht komme. Bis heute könne er nicht verstehen, wie sie trotz ihres Verhaltens noch immer eine Plattform geboten bekomme.

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger im Oktober 2023

RTL Max Bornmann und Kim Virginia Hartung bei "Prominent getrennt"

