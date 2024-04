Erhält Kim Virginia nach "Prominent getrennt"-Rauswurf Gage?

Kim Virginia Hartung (28) wurde in der aktuellen Staffel von Prominent getrennt handgreiflich. Aus diesem Grund musste die Reality-TV-Bekanntheit das Format nach nur drei Folgen vorzeitig verlassen. Auch ihr Ex Emanuell Weißenberger (31) packte wegen des Ausrasters gezwungenermaßen seine Koffer. In einer Fragerunde auf Instagram wollen die User wissen, wie es mit der Bezahlung der beiden aussieht. "Mir wurde zugetragen, dass nur ich die Gage bekommen habe", enthüllt der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer und merkt an: "Ob Kim etwas bekommen hat, weiß ich nicht.Es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht!"

Bereits vor einigen Tagen machte Emanuell deutlich, dass er nicht gut auf die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin zu sprechen sei. Offenbar war der Ex-Flirt von Mike Heiter (31) während der Sendung auch auf ihn losgegangen. Auf der Social-Media-Plattform wetterte der 31-Jährige in der Kommentarspalte eines Beitrags der Show: "Warum wurde hier so viel nicht gezeigt? Wie zum Beispiel der Glaswurf von ihr, wo ich geblutet habe und eine Wunde davon getragen habe? Sie dann noch mit dem Dschungel zu belohnen, ist bodenlos!"

Neben ihrem ehemaligen Partner sind auch weitere Promis verärgert über Kims Verhalten. "Es muss endlich Schluss sein, dass die Produktionen und Sender pausenlos solche Leute buchen! Sie überschreitet Grenzen und glaubt, dass sie ein Superstar ist! Aber solche Leute haben keinen Platz im Showbusiness verdient!", wetterte unter anderem Julian Stoeckel (37) auf der Onlineplattform gegen die 28-Jährige. Außerdem forderten einige User, dass die Influencerin gecancelt werden solle.

RTL Kim Virginia Hartung und Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung auf dem Weg in das Dschungelcamp am Frankfurter Flughafen

