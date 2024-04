Wie kommt neue "Temptation Island"-Staffel bei den Fans an?

Seit drei Wochen versuchen wieder einmal vier Paare der Versuchung bei Temptation Island zu widerstehen. Doch wie kommt die aktuelle Staffel bei den Reality-TV-Fans an? Unter einem aktuellen Post auf der Instagram-Seite des Formats wird deutlich: Der Großteil der Zuschauer scheint noch nicht überzeugt zu sein! So kommentiert etwa ein User: "Das Format ist ausgelutscht und nur noch öde!" "Leider ist die Luft bei 'Temptation Island' raus... Es ist einfach nur noch langweilig – alle wollen auf Krampf darein und eine Show abziehen" oder "Wahnsinnig langweilig! Das einzige Dramatische war die Musikauswahl zwischen den einzelnen Szenen", heißt es außerdem.

Einige Fans zweifeln sogar an, ob die Beziehung eines Paares überhaupt echt ist. "Nasrin und Josh sind doch niemals zusammen… Wie sie auf das Lagerfeuer einfach mal null reagiert hat und dann nur stumpf gesagt hat, es seien keine ausgemachten Grenzen überschritten?! [...] Sehr unglaubwürdig die beiden", kritisiert etwa ein Zuschauer in den Kommentaren, während ein weiterer schreibt: "Also Nasrin und Josh sind so was von nicht zusammen! Das sieht ein Blinder!"

In diesem Jahr testen erneut vier Paare ihre Beziehungen, darunter Nasrin und Josh: Die beiden sind seit November 2021 zusammen und waren bereits im vergangenen Jahr in der ersten Staffel von Make Love, Fake Love zu sehen. Aber auch Vivien und Mou stellen ihre Treue unter Beweis: Seit ihr Freund "fremdgeküsst" haben soll, hat die dunkelhaarige Beauty Zweifel. Nach acht Jahren Beziehung wagen es auch Laura und Phil auf die Insel der Versuchung, ebenso wie Marie und ihr Verlobter Tammo.

Anzeige Anzeige

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Die "Temptation Island"-Paare

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die aktuelle Staffel? Ich finde sie auch megalangweilig! Also ich finde die Staffel ziemlich unterhaltsam. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de