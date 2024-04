Nasrin sprachlos: Josh gibt bei “Temptation Island” Vollgas!

In der neuen Staffel Temptation Island steht das erste Lagerfeuer an! Nasrin wird konfrontiert mit Szenen, in denen ihr Partner Josh Verführerinnen an den Hintern fast oder sie dazu auffordert, "mal mehr" zu machen. "Krasse Bilder, aber bis jetzt ist immer noch nichts passiert, was außerhalb unserer Grenzen ist", bewertet die Münchnerin die Bilder. "Nicht fremdgehen, nicht küssen, keine emotionale Bindung und nicht im Bett schlafen", zählt die 31-Jährige die von ihnen im Voraus abgesprochenen Grenzen auf, während ihr die Tränen in den Augen stehen. Josh selbst behauptet, er würde zwar an seine Grenzen gehen, aber so weit er es einschätzen könne, sei alles in Ordnung und seine Partnerin würde wollen, dass er "Spaß habe".

Vor allem Verführerin Viktoria scheint es dem 31-Jährigen angetan zu haben: "In einem anderen Universum würde ich mich vielleicht verlieben", verrät er der 22-Jährigen. Als Nasrin diese Szene zu sehen bekommt, scheint sie dieser Satz nicht so ganz loszulassen. Wieder in der Villa angekommen, erzählt sie den anderen, dass sie diese Aussage "schon getriggert" habe. "Die eine Verführerin ist auch echt sein Typ", sagt die Social-Media-Expertin besorgt.

Josh und Nasrin sind keine Unbekannten im Reality-TV! Beide stellten ihre Liebe bereits im Format Make Love, Fake Love auf die Probe und versuchten, die Single-Lady Yeliz Koc (30) hinters Licht zu führen. Ihre Liebe scheint das Experiment überstanden zu haben. Unklar ist jedoch, ob sie dieses Format überstehen wird. Aufgrund von Kritik rechtfertigte sich Josh bereits auf Instagram: "Ich glaube, es ist auch ganz unterhaltsam, wenn da nicht nur jeder in der Ecke sitzt, sondern paar auch übertreiben."

Anzeige Anzeige

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Viktoria, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige Anzeige

Instagram / joshy_lux Josh, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Nasrins Reaktion? Ich kann sie verstehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de