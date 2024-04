Trotz Trennung: Isla Fisher schwärmte kürzlich von Sacha!

Vor wenigen Stunden gaben Sacha Baron Cohen (52) und Isla Fisher (48) überraschend bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Das kam für viele Fans überraschend – und tatsächlich wirkte das Liebesglück bis vor Kurzem noch perfekt! Erst vor zwei Monaten war die "Shopaholic"-Darstellerin zu Gast bei "The Kelly Clarkson Show" und plauderte dort mit der Moderatorin Kelly Clarkson (41) munter über ihre Valentinstagspläne mit ihrem Ehemann. "Jedes Jahr schenkt mir Sacha eine Karte, auf der steht: 'Alles Gute zum Valentinstag von...' und dann ist da ein riesiges Fragezeichen, als ob irgendjemand anderes mir die schenken würde", witzelte Isla zu der Zeit.

Tatsächlich waren Sacha und sie aber zu diesem Zeitpunkt schon getrennt, wenn es in dem Statement der beiden heißt. Auf Instagram schrieben der Komiker und die 48-Jährige nämlich in einem gemeinsamen Post: "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden."

Kurz bevor Sacha und Isla ihre Scheidung bekannt gaben, war der Brite allerdings mit ganz anderen Nachrichten in aller Munde. Rebel Wilson (44) nannte ihn in ihrer Biografie mehrfach "Arschloch" und berichtete von unangenehmen Momenten am Set. Unter anderem habe Sacha von ihr gewollt, dass sie sich auszieht, obwohl sie strikt dagegen war, wie People berichtet. Ein anderes Mal soll er gewollt haben, dass sie sich öffentlich küssen, um Paparazzi anzulocken.

