Camilla in Sorge: Diese Gewohnheit muss König Charles ändern

König Charles (75) ist das Oberhaupt der königlichen Familie. Doch im Privaten scheint Königin Camilla (76) die Strippen zu ziehen: Wie The Express berichtet, hat sie ihren Gatten nun dazu gebracht, mit einer jahrzehntelangen Tradition zu brechen. Bislang war der Monarch bekannt dafür, das Mittagessen auszulassen, um mehr Termine und Verpflichtungen in seinen vollgepackten Terminkalender aufnehmen zu können. Damit ist nun Schluss – als unterstützende Maßnahme für seine Gesundheit wird Charles von nun an einen leichten Lunch einnehmen. Da er ohnehin durch seine Krebsbehandlung unter Stress steht, lässt seine Frau es nicht zu, dass er eine Mahlzeit ausfallen lässt.

Camilla trägt seit den Diagnosen von ihrem Ehemann und Prinzessin Kate (42) deutlich mehr Verantwortung als zuvor – besonders nach außen hin. Doch mit diesem Druck scheint sie gut umgehen zu können. "Königin Camilla hat eine doppelte Aufgabe: Sie vertritt den König bei Auftritten in ganz Großbritannien und kümmert sich um seinen Komfort zu Hause. Ähnlich wie Königin Mary hat sie ein wachsames Auge auf ihren Ehemann und weiß, wie man die Linie hält, wenn es nötig ist", erklärt ein Insider laut The Express. In einer ähnlichen Situation steht Prinz William (41). Auch er sei neben einem gesteigerten Arbeitspensum vermehrt zu Hause gefordert.

Die Krise im Königshaus sorgt derzeit wohl für mehr als nur eine Zweckgemeinschaft zwischen den beiden. "Die jüngsten Events haben Prinz William und Königin Camilla offensichtlich einander nähergebracht. Während der König und die Prinzessin sich erholen, müssen sie sich um die Krone kümmern", erklärte zuletzt auch die ehemalige royale Korrespondentin Jennie Bond gegenüber OK!.

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Kenia, Oktober 2023

Getty Images Prinz William und Camilla

