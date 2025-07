Königin Camillas Geburtstagsfoto ruft Kritiker auf den Plan

Königin Camilla (78) feiert ihren 78. Geburtstag – mit royaler Eleganz und einem neuen Porträt, das wie gewohnt nicht nur Fans, sondern auch Kritiker mobilisiert. Der Palast veröffentlichte das Bild auf dem offiziellen Instagram-Account mit der Ergänzung, dass es diesen Monat von Fotograf Chris Jackson aufgenommen wurde, im Garten von Camillas privatem Anwesen in Wiltshire. Zu sehen ist sie in einem blau-grünen Kleid mit Dschungelmuster, die Hände locker gefaltet, der Blick offen, das Lächeln kontrolliert herzlich. In einem weiteren Post bedankte man sich bereits für die zahlreichen Glückwünsche, unter die sich jedoch nach kürzester Zeit auch die alten Vorwürfe gemischt hatten. In den Kommentaren: unzählige Anspielungen auf Prinzessin Diana (✝36), gespickt mit vergilbten Vergleichen und vertrauten Spitzen.

So sehr sich Camilla auch in Szene setzt, so klar bleibt: Auch 2025 ist ihr royaler Weg für viele nur schwer nachzuvollziehen. Neben dem Porträt teilte der Palast ein weiteres Foto, das das royale Geburtstagskind ebenfalls in besagtem Kleid zeigt. Hier sitzt sie mit einem Buch auf dem Schoß auf einem Stuhl und wirkt genauso entspannt und zufrieden. Während sich ihre Fans in den Kommentaren von ihrer frischen Ausstrahlung begeistert zeigten, versammelten sich auch hier bald Clips der verstorbenen Prinzessin Diana, begleitet von Kommentaren wie: "Camilla hat bekommen, was sie wollte." oder "Die wahre Königin starb 1997."

Die 1947 in London geborene Camilla hat im Laufe der Jahre eine beachtliche Entwicklung durchlaufen: von einer umstrittenen Figur zu einer aktiven Vertreterin der Monarchie, die bei vielen Teilen der Bevölkerung mittlerweile Anerkennung findet. Ihr Engagement und ihre öffentlichen Auftritte trugen dazu bei, ihr Image zu verändern, auch wenn Kritik weiterhin besteht. Der heutige Geburtstag und die begleitenden Bilder zeigen diese ambivalente Position – zwischen Respekt und fortwährender Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit und Rolle innerhalb der britischen Royals.

https://www.instagram.com/p/DMNDi8FsYLH/ Königin Camilla im Juli 2025 in Wiltshire

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

Getty Images Prinzessin Kate, Königin Camilla, Prinz William, König Charles, Emmanuel und Brigitte Macron