"Bauer sucht Frau"-Laura bestätigt Liebes-Comeback mit Ex

Laura Beck (26) ist wieder vergeben – und zwar an ihren Ex. Am Valentinstag machte die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin öffentlich, dass sie sich nach nur sechs Wochen Beziehung von ihrem Freund getrennt hatte. Doch die beiden konnten offenbar nicht ohne einander. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass sie wieder ein Paar sind. Nun bestätigt das Laura selbst. "Wir haben uns wieder versöhnt", verrät sie in ihrer Instagram-Story.

Die medizinische Fachangestellte genieße die gemeinsame Zeit gerade in vollen Zügen: "Mir geht es damit gut. Leider versteht das nicht jeder und es hat viele Diskussionen gegeben." Laura deutet an, dass in ihrem Freundeskreis wohl nicht alle von der Liebes-Reunion begeistert waren und betont: "Eine Freundschaft, in der so was nicht akzeptiert wird, ist keine wahre Freundschaft."

Bei Laura und ihrem Freund funkte es nach ihrer "Bauer sucht Frau"-Teilnahme. Sie hatten sich gemeinsam das Scheunenfest angeschaut – er merkte dabei, dass ihn die TV-Liebessuche seiner Auserwählten nicht ganz kaltlässt. Aus der Knoblauchliebhaberin und dem Ackerbauern Stephan wurde aber ohnehin nichts. Auch wenn es bei ihnen zunächst mächtig zu funken schien, ebbte das Ganze schnell ab. Laura warf ihm sogar vor, direkt andere Kandidatinnen angebaggert zu haben.

Instagram / laura_bauersuchtfrau2023 Laura, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2023

RTL Stephan und Laura, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

