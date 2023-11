Haben "Bauer sucht Frau"-Stephan und Laura zusammen Zukunft?

Reicht es bei Stephan und Laura für mehr? Der Ackerbauer hat die Bauer sucht Frau-Hofwoche mit der medizinischen Fachangestellten Laura verbracht. Die beiden hatten offenbar Spaß miteinander. Beim Mähdrescherfahren war der Knoblauch-Liebhaberin zwar weniger zum Lachen zumute, doch danach ging es für sie immerhin auf ein romantisches Date an einem Aussichtspunkt. Stephan wollte dort erfahren, wie es um ihre Gefühle steht. Kommt ein weiteres Treffen in Frage?

"Ich muss wirklich sagen, das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens", schwärmte Laura in der aktuellen Folge des Flirt-Formats. Sie habe in den vergangenen Tagen vieles zum ersten Mal gemacht: "Es wäre schön, wenn wir uns noch mal wiedersehen und vielleicht gucken, was die Zeit noch bringt." Stephan sah das offenbar ganz genauso. "Ich habe Laura sehr, sehr lieb gewonnen. Sie ist eine tolle und faszinierende Frau. Ich werde sie wirklich sehr vermissen, wenn sie den Hof verlassen hat", betonte der 31-Jährige.

Auch bei Laura werden die Gefühle langsam intensiver. Stephan könnte sogar ihr Traummann sein: "Gerade zum Ende hin hat er sich geöffnet und vielleicht sind da ein paar Schmetterlinge im Spiel. Ich hoffe, dass wir das nutzen können, damit das noch ein bisschen wachsen kann."

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL Laura und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Stephan und Laura, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Laura und Stephan, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de